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Encuentran cuerpo de adulta mayor en estado de descomposición en urbanización de San Juan

La Policía, de momento, no ha ofrecido la identidad de la mujer

11 de julio de 2026 - 8:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía, de momento, no ha ofrecido la identidad de la mujer. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El cuerpo de una adulta mayor en avanzado estado de descomposición fue encontrado, en la tarde de este viernes, por agentes de la Policía en una residencia de una urbanización en la zona metropolitana de San Juan.

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Los agentes también encontraron a un hijo adulto, que padece de una discapacidad física no especificada, al lado del cuerpo de la mujer, cuyo nombre no fue revelado.

Según el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a la 1:30 p.m. alertó sobre una mujer mayor, residente en la calle Tegucigalpa de la urbanización Las Américas, que no había podido ser contactada por familiares.

Al llegar a la residencia, los agentes localizaron a la mujer, quien había fallecido. De momento, no se indicó la causa y manera de muerte de la fémina.

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Breaking NewsCadáveresPolicía de Puerto RicoCICSan JuanSistema de Emergencia 9-1-1
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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