Encuentran cuerpo de adulta mayor en estado de descomposición en urbanización de San Juan
La Policía, de momento, no ha ofrecido la identidad de la mujer
11 de julio de 2026 - 8:22 PM
11 de julio de 2026 - 8:22 PM
El cuerpo de una adulta mayor en avanzado estado de descomposición fue encontrado, en la tarde de este viernes, por agentes de la Policía en una residencia de una urbanización en la zona metropolitana de San Juan.
Los agentes también encontraron a un hijo adulto, que padece de una discapacidad física no especificada, al lado del cuerpo de la mujer, cuyo nombre no fue revelado.
Según el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a la 1:30 p.m. alertó sobre una mujer mayor, residente en la calle Tegucigalpa de la urbanización Las Américas, que no había podido ser contactada por familiares.
Al llegar a la residencia, los agentes localizaron a la mujer, quien había fallecido. De momento, no se indicó la causa y manera de muerte de la fémina.
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