Encuentran cuerpo calcinado dentro de un auto en Maunabo

Un cuerpo calcinado fue encontrado en el interior de un auto quemado en una carretera en Maunabo, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada a eso de las 4:15 p.m. de este viernes alertó a los uniformados sobre un vehículo incediado con un posible cadáver en el interior.

Al llegar a la carretera PR-759, a la altura del kilómetro 9.6 del barrio Matuyas Bajo, los agentes se toparon con el siniestro y confirmaron el hallazgo del cuerpo en el interior el auto.