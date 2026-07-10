Encuentran cuerpo calcinado dentro de un auto en Maunabo
La Policía fue alertada sobre el vehículo mediante una “llamada confidencial”
10 de julio de 2026 - 5:54 PM
10 de julio de 2026 - 5:54 PM
Un cuerpo calcinado fue encontrado en el interior de un auto quemado en una carretera en Maunabo, informó la Policía.
Según la información preliminar, una llamada a eso de las 4:15 p.m. de este viernes alertó a los uniformados sobre un vehículo incediado con un posible cadáver en el interior.
Al llegar a la carretera PR-759, a la altura del kilómetro 9.6 del barrio Matuyas Bajo, los agentes se toparon con el siniestro y confirmaron el hallazgo del cuerpo en el interior el auto.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao están a cargo de la pesquisa.
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