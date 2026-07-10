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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpo calcinado dentro de un auto en Maunabo

La Policía fue alertada sobre el vehículo mediante una “llamada confidencial”

10 de julio de 2026 - 5:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Un cadáver calcinado en el interior de un auto quemado fue encontrado este viernes en una carretera de Maunabo.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un cuerpo calcinado fue encontrado en el interior de un auto quemado en una carretera en Maunabo, informó la Policía.

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Según la información preliminar, una llamada a eso de las 4:15 p.m. de este viernes alertó a los uniformados sobre un vehículo incediado con un posible cadáver en el interior.

Al llegar a la carretera PR-759, a la altura del kilómetro 9.6 del barrio Matuyas Bajo, los agentes se toparon con el siniestro y confirmaron el hallazgo del cuerpo en el interior el auto.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao están a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsCadáveresPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosMaunabo
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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