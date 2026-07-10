A orillas de un mangle: investigan muerte violenta de un hombre en Luquillo

La Policía investiga la muerte violenta de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado durante la mañana de este viernes a orillas de un mangle en el barrio Juan Martín, sector Las Paulinas, en Luquillo.

Según información preliminar, una llamada recibida en el retén del Distrito de Luquillo alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre que presentaba una herida en la cabeza.

De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias detrás de los hechos.