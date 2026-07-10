A orillas de un mangle: investigan muerte violenta de un hombre en Luquillo
Ocurrió esta mañana en el barrio Juan Martín del sector Las Paulinas
10 de julio de 2026 - 8:00 AM
10 de julio de 2026 - 8:00 AM
La Policía investiga la muerte violenta de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado durante la mañana de este viernes a orillas de un mangle en el barrio Juan Martín, sector Las Paulinas, en Luquillo.
Según información preliminar, una llamada recibida en el retén del Distrito de Luquillo alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar.
Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre que presentaba una herida en la cabeza.
De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias detrás de los hechos.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo y el fiscal de turno lideran la pesquisa.
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