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A orillas de un mangle: investigan muerte violenta de un hombre en Luquillo

Ocurrió esta mañana en el barrio Juan Martín del sector Las Paulinas

10 de julio de 2026 - 8:00 AM

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De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias detrás de los hechos. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte violenta de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado durante la mañana de este viernes a orillas de un mangle en el barrio Juan Martín, sector Las Paulinas, en Luquillo.

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Según información preliminar, una llamada recibida en el retén del Distrito de Luquillo alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre que presentaba una herida en la cabeza.

De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias detrás de los hechos.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo y el fiscal de turno lideran la pesquisa.

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Breaking NewsAsesinatosPolicía de Puerto RicoLuquillo
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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