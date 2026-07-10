Secuestran a un hombre, le roban su carro y le disparan varias veces en Caguas
El perjudicado, de 25 años, indicó que su vehículo es un Hyundai Venue color vino, de 2025, con tablilla KRF-523
10 de julio de 2026 - 6:18 AM
10 de julio de 2026 - 6:18 AM
Las autoridades policíacas investigan un incidente en que un hombre recibió varias heridas de bala luego de que presuntamente lo secuestraran y le robaran su vehículo a eso de las 8:23 p.m. del jueves en Bairoa, Caguas.
Un informe de la Policía detalla que el querellante, de 25 años, informó que mientras se encontraba en un complejo deportivo de la zona, cuatro personas encapuchadas le apuntaron con armas de fuego y, a la fuerza, lo metieron en su auto Hyundai Venue, color vino y de 2025, con tablilla KRF-523.
“Posteriormente, la víctima se bajó del vehículo y acto seguido, los agresores le realizaron varios disparos, resultando con heridas en diferentes partes del cuerpo”, lee el texto.
El querellante fue transportado a un hospital del área y, al momento, se encuentra en condición estable.
La agente Karelys Machín, adscrita al distrito policíaco de Caguas, investigó de manera preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área para que continúe con la pesquisa.
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