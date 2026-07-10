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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Secuestran a un hombre, le roban su carro y le disparan varias veces en Caguas

El perjudicado, de 25 años, indicó que su vehículo es un Hyundai Venue color vino, de 2025, con tablilla KRF-523

10 de julio de 2026 - 6:18 AM

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Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m.
Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan un incidente en que un hombre recibió varias heridas de bala luego de que presuntamente lo secuestraran y le robaran su vehículo a eso de las 8:23 p.m. del jueves en Bairoa, Caguas.

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Un informe de la Policía detalla que el querellante, de 25 años, informó que mientras se encontraba en un complejo deportivo de la zona, cuatro personas encapuchadas le apuntaron con armas de fuego y, a la fuerza, lo metieron en su auto Hyundai Venue, color vino y de 2025, con tablilla KRF-523.

“Posteriormente, la víctima se bajó del vehículo y acto seguido, los agresores le realizaron varios disparos, resultando con heridas en diferentes partes del cuerpo”, lee el texto.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Hasta el 26 de mayo de este año, la Policía ha registrado 538 hurtos y, del total, 48 han sido robados mediante carjackings.Honda registra al momento 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.
1 / 15 | Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock

El querellante fue transportado a un hospital del área y, al momento, se encuentra en condición estable.

La agente Karelys Machín, adscrita al distrito policíaco de Caguas, investigó de manera preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área para que continúe con la pesquisa.

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