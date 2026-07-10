A punta de pistola: asaltantes roban $60,000 de una casa en Villalba
El dinero estaba en una caja fuerte
10 de julio de 2026 - 6:35 AM
10 de julio de 2026 - 6:35 AM
Las autoridades policíacas investigan un robo domiciliario, reportado a eso de las 10:36 de la mañana del jueves, en la Urbanización Estancias del Mayoral, en Villalba.
Según un informe preliminar de la Uniformada, el querellante indicó que “dos hombres vestidos de negro entraron a la residencia, uno de ellos portando un arma de fuego le apuntó en la cabeza a su hijo y a dos sobrinos, los cuales llevó al área del baño. Luego, el otro individuo entró al cuarto matrimonial, llevándose una caja fuerte que contenía $60,000.00 dólares”.
Los asaltantes se marcharon del lugar sin causar daño físico a los perjudicados.
La División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce está a cargo de la pesquisa.
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