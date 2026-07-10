Causa para arresto contra mujer imputada de agresión contra un adulto mayor en Vieques

El juez Eduardo Otero Ortiz, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto contra una mujer de 30 años que supuestamente agredió a un fémina de 70 años en el municipio de Vieques.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que durante la vista en alzada la fiscal Kristia J. Díaz Pérez formuló contra Stephanie Cruz Sáez un cargo por maltrato contra una persona de edad avanzada.

Otero Ortiz encontró causa para arresto y fijó la fianza en $500. La imputada prestó el monto y permanecerá libre hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 28 de julio.

Según la pesqisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, los hechos ocurrieron el 6 de mayo, cuando la víctima intentó emplazar a Cruz Sáez por un caso civil.

En ese momento, Cruz Sáez supuestamente la agredió físicamente en varias partes de su cuerpo.

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“Es inaceptable que una persona recurra a la violencia para responder al cumplimiento de un proceso judicial, y peor aun cuando la víctima es un adulto mayor”, sostuvo la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en el escrito.