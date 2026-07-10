Enfermedades crónicas y la diarrea aumentan en las comunidades afectadas por los terremotos en Venezuela

Catia La Mar, Venezuela— Las víctimas de los terremotos simultáneos que sacudieron Venezuela el mes pasado, así como otras personas que se libraron de la destrucción, acudieron el jueves en gran número en busca de algunos de los servicios de ayuda que ofrecen las organizaciones no gubernamentales en las zonas más afectadas.

La petición de ayuda se produce mientras las Naciones Unidas han lanzado un llamamiento para recaudar unos $300 millones con el fin de prestar asistencia a 1.3 millones de personas con necesidades urgentes en este país sudamericano, donde las organizaciones no gubernamentales eran, hasta hace poco, objeto de represión por parte del gobierno. En la actualidad, hay cocinas y clínicas móviles, así como hospitales de campaña, repartidos por distintos espacios públicos del estado de La Guaira, la zona más afectada del norte del país.

“Queda claro que en los centros de acogida, sobre todo al cabo de dos semanas, la gente acude porque no ha podido recibir otros tratamientos”, declaró a The Associated Press Tom Fletcher, director de ayuda humanitaria de la ONU, durante su visita a Venezuela. “Ya no solo llegan con fracturas; llegan con otras necesidades sanitarias a más largo plazo. Y es fundamental que estemos ahí para ellos”.

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Los médicos que prestaban asistencia en la comunidad de Catia La Mar informaron el jueves de un aumento de las afecciones cutáneas y las enfermedades diarreicas, además de solicitar medicamentos para tratar enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. El repunte de las enfermedades puede estar relacionado con el hacinamiento y las malas condiciones del agua y el saneamiento, que ya existían en muchas de las comunidades incluso antes de los terremotos.

1 / 16 | Así es el entierro masivo de cientos de víctimas sin identificar de los terremotos en Venezuela. Ataúdes apilados en el puerto marítimo donde los trabajadores forenses clasifican los cuerpos de las víctimas del terremoto en La Guaira, Venezuela. - Ariana Cubillos 1 / 16 Así es el entierro masivo de cientos de víctimas sin identificar de los terremotos en Venezuela Ataúdes apilados en el puerto marítimo donde los trabajadores forenses clasifican los cuerpos de las víctimas del terremoto en La Guaira, Venezuela. Ariana Cubillos Compartir

Irma Echarri acudió a una unidad móvil situada frente a una iglesia con los envases de las gotas para los ojos y el analgésico que suele tomar, con la esperanza de que los médicos de allí pudieran reponerle los medicamentos. También quería que la examinaran por el dolor de nariz que empezó a sentir tras los terremotos del 24 de junio.

“Me duele bastante”, señaló Echarri, de 67 años, mientras esperaba su turno. “Me duele porque me duele”.

La vivienda de Echarri no sufrió daños, pero muchos de sus vecinos viven ahora en refugios temporales o a la intemperie después de que los terremotos se cobraran la vida de 3,889 personas, provocaran el derrumbe de 190 edificios y dejaran otras 856 estructuras dañadas, según las autoridades venezolanas.

El Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez calcula que los terremotos dejaron a unas 18,000 personas sin hogar. Los desplazados viven actualmente en colegios, aceras, parques, plazas y otros espacios públicos.

Fletcher señaló a la AP que, hasta el momento, Estados Unidos ha aportado la mayor parte de la ayuda destinada a hacer frente a la crisis. Los grupos locales que se han asociado con organizaciones humanitarias internacionales son, en gran medida, los encargados de distribuir la ayuda sobre el terreno.

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Una de las personas desplazadas es Zulbey Reyes, que acudió a la clínica gestionada por la organización Paluz —con sede en Venezuela— en colaboración con la agencia internacional de ayuda International Rescue Committee. Reyes, a quien los terremotos también le arrebataron su trabajo como niñera, buscaba tratamiento para un dolor en el pecho.

“Pensé que era el corazón lo que me estaba causando el malestar”, declaró Reyes, de 41 años, tras recibir el diagnóstico y el tratamiento. “Pero no, es un nervio que, a raíz del grito de aquel día, se me inflamó“.

1 / 20 | En imágenes: hospitales al límite y brotes de enfermedades infecciosas en Venezuela. Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. - Ariana Cubillos 1 / 20 En imágenes: hospitales al límite y brotes de enfermedades infecciosas en Venezuela Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. Ariana Cubillos Compartir

Armando Denegri, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, declaró el jueves ante la prensa que “el 50% de los profesionales sanitarios de La Guaira se vieron afectados directamente” por los terremotos.

“Algunos desaparecieron, otros fallecieron y otros se vieron muy afectados por la crisis, lo que tuvo consecuencias para sus familias”, destacó Denegri, sin dar más detalles.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ha estimado que los daños directos a viviendas e infraestructuras ascienden a unos 37,000 millones.

La presencia generalizada de organizaciones no gubernamentales en el país, y la libertad con la que el Gobierno les permite actuar, contrasta con la represión y la persecución a las que han sido sometidas en los últimos años. Mientras Rodríguez ocupaba el cargo de vicepresidenta del expresidente Nicolás Maduro, se acusó en repetidas ocasiones a los colectivos de llevar a cabo actividades antigubernamentales, además de que se desmanteló la oficina local de derechos humanos de la ONU.

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