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OPS advierte que la crisis sanitaria en Venezuela entra en una fase crítica tras los terremotos

Las enfermedades respiratorias representan una de las principales preocupaciones debido al hacinamiento en los albergues

10 de julio de 2026 - 9:57 PM

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La organización estima que se necesitan $24 millones para sostener la respuesta médica y evitar brotes de enfermedades en las zonas afectadas (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este jueves que los principales riesgos sanitarios tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio podrían surgir en las próximas semanas debido a las interrupciones en los servicios de salud, el acceso limitado a vacunas y las deficiencias en el suministro de agua potable y saneamiento.

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“En las próximas semanas, los mayores riesgos para la salud podrían derivarse no solo de las lesiones causadas por los terremotos, sino también de las interrupciones en los servicios de salud, las condiciones de acceso a la atención médica, las deficiencias en el agua y el saneamiento, y el acceso a la vacunación y la atención médica rutinaria”, afirmó el director de la OPS, Jarbas Barbosa, durante una videoconferencia desde Washington.

La OPS informó que trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud de Venezuela para detectar posibles brotes de enfermedades en los refugios habilitados para los damnificados.

Barbosa explicó que las enfermedades respiratorias representan una de las principales preocupaciones debido al hacinamiento en los albergues.

Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. Una foto aérea muestra un edificio destruido en La Guaira, la zona más afectada por los sismos. Un grupo de personas afectadas espera por la ayuda humanitaria que va llegando al país.
1 / 20 | En imágenes: hospitales al límite y brotes de enfermedades infecciosas en Venezuela. Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. - Ariana Cubillos

“Las enfermedades más comunes en los albergues son las respiratorias debido a la gran cantidad de personas que se congregan en un espacio relativamente pequeño. Cualquier enfermedad que se transmita por vía respiratoria, como la gripe, puede propagarse con mayor rapidez. Otras enfermedades están relacionadas con la falta de acceso a agua potable, alimentos inseguros y otras condiciones sanitarias”, indicó.

Por su parte, el representante de la OPS en Venezuela, Armando Denegri, informó que tres hospitales sufrieron daños estructurales y tuvieron que ser evacuados, mientras que otros 24 registraron daños que afectaron temporalmente su funcionamiento, aunque la mayoría ya recuperó sus servicios básicos.

Denegri añadió que aproximadamente el 50% del personal de salud de La Guaira también resultó afectado por la tragedia.

“Algunos desaparecieron, algunos fallecieron y otros se vieron gravemente afectados junto con sus familias”, expresó, sin ofrecer más detalles.

La OPS estima que se requieren $24 millones para atender las necesidades sanitarias más urgentes hasta finales de este año.

“Esos recursos nos permitirán mantener los servicios de salud, apoyar la rehabilitación y restaurar la funcionalidad de las instalaciones”, sostuvo Barbosa.

Los terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia a lo largo de la costa norte de Venezuela y figuran entre los más fuertes registrados en el país en más de un siglo.

Según el balance oficial divulgado este jueves, los sismos dejaron 3,899 muertos y 16,740 heridos. La mayoría de las víctimas se registró en el estado La Guaira, ubicado a unas 12 millas al norte de Caracas.

El gobierno venezolano estima que cerca de 18,000 personas perdieron sus hogares y permanecen alojadas en escuelas, parques, plazas y otros espacios habilitados como refugios temporales.

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