Lele Pons no celebra su cumpleaños por la tragedia que vive Venezuela: “No me parecía apropiado”

La influencer venezolana Lele Pons reveló que decidió no celebrar su cumpleaños número 30 debido a la tragedia que atraviesa su país a raíz de los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido explicó que, aunque cumplió años la semana pasada, no sintió que fuera el momento adecuado para festejar mientras miles de venezolanos enfrentan las consecuencias del desastre.

“La semana pasada fue mi cumpleaños número 30, pero no me parecía apropiado celebrarlo con todo lo que está sucediendo en Venezuela. Hay un momento para todo. Los amo", escribió.

La publicación estuvo acompañada de varias fotografías en la que aparece sosteniendo un cupcake de cumpleaños junto a su hija, además de un mensaje de agradecimiento a quienes la felicitaron por esta nueva vuelta al sol.