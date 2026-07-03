Puerto Rico se moviliza por Venezuela: artistas lideran histórica misión humanitaria
Desde aviones cargados de suministros hasta centros de acopio y campañas de recaudación, la ayuda puertorriqueña ya va de camino
3 de julio de 2026 - 5:41 PM
3 de julio de 2026 - 5:41 PM
Cuando el silencio de la crisis arropa a Puerto Rico y cualquier otro territorio, la clase artística boricua nunca se queda callada; cambia los escenarios por las calles y convierte el arte en un escudo comunitario.
La crisis que enfrenta Venezuela no ha sido la excepción. Un destacado grupo de artistas puertorriqueños se ha unido de inmediato para enviar ayuda humanitaria al país en la emergencia causada por los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la tierra sudamericana a finales de junio de 2026.
Esta movilización masiva incluye la recolección de suministros esenciales, la activación de centros de acopio y la logística de transporte aéreo directo hacia Maiquetía.
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