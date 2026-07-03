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Puerto Rico se moviliza por Venezuela: artistas lideran histórica misión humanitaria

Desde aviones cargados de suministros hasta centros de acopio y campañas de recaudación, la ayuda puertorriqueña ya va de camino

3 de julio de 2026 - 5:41 PM

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Kany García, Bad Bunny y Daddy Yankee son solo tres de los varios artistas que han colaborado en la emergencia. (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Cuando el silencio de la crisis arropa a Puerto Rico y cualquier otro territorio, la clase artística boricua nunca se queda callada; cambia los escenarios por las calles y convierte el arte en un escudo comunitario.

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La crisis que enfrenta Venezuela no ha sido la excepción. Un destacado grupo de artistas puertorriqueños se ha unido de inmediato para enviar ayuda humanitaria al país en la emergencia causada por los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la tierra sudamericana a finales de junio de 2026.

Esta movilización masiva incluye la recolección de suministros esenciales, la activación de centros de acopio y la logística de transporte aéreo directo hacia Maiquetía.

Líderes del género urbano y logística aérea

  • Tito El Bambino: Coordinó el despegue de los primeros aviones con suministros. Expresó públicamente el profundo agradecimiento mutuo entre ambas naciones caribeñas.
  • Nicky Jam: Puso a disposición su propio avión privado para realizar múltiples viajes humanitarios. Transportó cargamentos de medicamentos, comida enlatada y artículos de bebé.
  • Daddy Yankee: Activó el Estadio Hiram Bithorn en San Juan como el principal centro de acopio oficial en colaboración con la Fundación Multinational y el equipo de béisbol los Cangrejeros de Santurce.
  • Héctor Delgado: El ahora pastor se unió de forma activa a la misión e incluso abordó los vuelos humanitarios para supervisar que la ayuda sea entregada directamente en las manos correctas.
  • Jowell y Michael Flores: Formaron parte activa del frente urbano de recaudación y de la rueda de prensa conjunta efectuada en la isla para agilizar los esfuerzos.

Íconos de la música y centros de apoyo

  • Bad Bunny: El artista realizó una importante donación humanitaria que ya aterrizó en suelo venezolano para ser distribuida entre los damnificados. Además, envió un emotivo mensaje de solidaridad en el que expresó que “el corazón de Puerto Rico está con Venezuela”.
  • Ricky Martin y Kany García: Se volcaron de inmediato a la causa mediante sus plataformas de alcance global para promover iniciativas de recaudación ciudadana y coordinar el apoyo logístico internacional.
  • Cultura Profética: La icónica banda de reggae habilitó rápidamente sus propios espacios para establecer centros de acopio. Recolectaron agua embotellada, medicamentos y tiendas de campaña para las familias que perdieron sus hogares.
Los primeros dos vuelos con ayuda humanitaria transportaron, el 1 de julio de 2026, sobre 10,000 libras de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad para los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela.El esfuerzo reunió al gobierno de Puerto Rico, empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y cientos de voluntarios para agilizar el envío de suministros Aerostar Airport Holdings, LLC., operador privado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, y el Grupo VRDG costearon el envío de los aviones que realizarán múltiples vuelos para transportar la carga.
1 / 10 | 📷 Desborde de solidaridad: parte desde Puerto Rico avión con ayuda humanitaria para Venezuela . Los primeros dos vuelos con ayuda humanitaria transportaron, el 1 de julio de 2026, sobre 10,000 libras de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad para los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela. - Xavier Araújo
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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