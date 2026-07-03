Puerto Rico se moviliza por Venezuela: artistas lideran histórica misión humanitaria

1 / 10 | 📷 Desborde de solidaridad: parte desde Puerto Rico avión con ayuda humanitaria para Venezuela . Los primeros dos vuelos con ayuda humanitaria transportaron, el 1 de julio de 2026, sobre 10,000 libras de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad para los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela. - Xavier Araújo