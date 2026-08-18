Adames une música, cine y cómic en un proyecto artístico muy ambicioso

A veces, una simple conversación podría cambiar el rumbo de una idea. En el caso del artista puertorriqueño Adames, bastó una pregunta en un café para dar vida a “Música para la playa”, un proyecto que va mucho más allá de un disco.

Esta producción, reúne un álbum de 11 temas, un cortometraje y un cómic que cuentan una misma historia desde distintos formatos. No son obras independientes, sino piezas de un mismo rompecabezas que buscan responder una pregunta tan sencilla como compleja: “¿Qué es amar?”

“Esto nació directamente luego de que en medio de una conversación que tenía con una muchacha que me gustaba en un café en San Sebastián, le pregunté ‘¿Tú crees en el amor?’, y ella me contestó que no. De ahí me pregunté: ‘¿Qué es amar en sí?’, explicó este joven natural de Moca. “A partir de esa pregunta comencé a desarrollar el concepto completo del proyecto. Ya tenía varias canciones que le había dedicado al tema y, al profundizar en la pregunta de qué es amar, aproveché para crear la historia completa y unificarlo todo”.

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De esa forma, el concepto fue tomando forma hasta crea una obra en la que cada formato cumple una función distinta, según explicó el artista. Mientras las canciones del álbum “Música para la playa”, lanzado el 12 de junio de 2026, recorren el aspecto emocional de la historia; mientras que el cortometraje “¿Qué es amar?” desarrolla el conflicto desde lo visual y el cómic titulado “Música para la playa, muerte a la verdad”, lleva la narrativa hacia un mundo de fantasía con personajes y poderes.

Más que un disco

Para Adames, este proyecto representa un antes y un después en su carrera. No solo porque incursiona por primera vez en disciplinas como el cine y el cómic, sino porque siente que finalmente logró reunir todas sus facetas creativas en una sola obra.

Portada del cómic "Música para la playa" del puertorriqueño Kevin Adames Morales. (Suministrada)

“Lo definiría como mi desarrollo artístico. He entendido más cosas de presentación, de sonido y de lo que quiero proyectar como artista. Es el mejor proyecto en el que he podido unificar todo”, destacó Kevin Adames Morales, nombre de pila del artista. “Lo mío es hacer música por completo, pero el resto de los formatos son elementos adicionales que he ido aprendiendo para darle más valor y experiencia a los oyentes, para que no solo se queden con una canción. Escuchar una canción es chévere, pero me gusta presentarles lo que me imagino en la mente”.

El cortometraje, disponible desde hace unas semanas en YouTube, fue estrenado a finales de febrero en los cines de Caribbean Cinemas, mientras que el cómic está disponible en negocios como El Rincón del Lector, en Camuy, Apostrophe, en Vega Baja, Casa Pulpo, Guajíbaro Coffe y La Bodega de O Positivo Café, en San Sebastián, o a través de la tienda ‘online’ del cantante.

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Una trayectoria en creciendo

Adames nació en Aguadilla, pasó parte de su niñez en San Sebastián y creció en Moca. Curiosamente, su formación académica no estuvo relacionada con las artes, ya que estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, mientras continuaba aprendiendo de manera autodidacta todo lo relacionado con la música, la producción y, más recientemente, el cine.

Sus primeros acercamientos al arte fueron escribiendo poesía cuando estaba en la escuela elemental. No fue hasta el 2019 que comenzó a producir sus propias pistas y grabó su primera canción. Ese mismo año surgió la oportunidad de colaborar con Young Miko en el tema “Saturno”, una experiencia que ayudó a dar visibilidad a su trabajo.

A la hora de definir su propuesta musical, Adames prefiere hacerlo de manera sencilla. “Es música alegre. Se puede disfrutar tranquilo (‘chillin’), pero también se baila; es un ‘mood’”, explicó. En el caso del álbum “Música para la playa”, musicalmente transita entre sonidos como el reggaetón, R&B, afrobeat y elementos caribeños, utilizando cada canción como una etapa distinta dentro del recorrido emocional.