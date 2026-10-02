¿Qué pasó entre Lili Estefan y Raúl De Molina? El tenso momento que vivieron al aire

Después de casi tres décadas siendo una de las parejas de comunicadores más exitosas de la pantalla chica en Estados Unidos, Lili Estefan y Raúl De Molina expresaron por primera vez su incomodidad de trabajar juntos.

Los conductores de “El Gordo y La Flaca” protagonizaron una fuerte discusión al aire debido a la diferencia de opiniones sobre los concursos de belleza.

“Nuestras cadenas, Telemundo y Univision ambas están llenas de reinas de bellezas que ahora que las vi les tengo más respeto”, dijo Estefan refiriéndose a las oportunidades que los certámenes le otorgan a talentos como Clarissa Molina, Migbelis Castellanos, Andrea Meza, Sheynnis Palacios y Dayanara Torres de cumplir sus sueños de trabajar en el mundo del entretenimiento.

A lo que De Molina respondió: “No sabía que Telemundo era nuestra cadena”.

Visiblemente molesta, Lili expresó: “Ok, qué difícil hacer este show últimamente con mi querido Raúl”.

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Y aclaró: “Nuestra cadena, Univision, y Telemundo ambas están llenas de ellas. Es que como tú hablas ellas se sienten un poquito como que no les das el crédito que se merecen, es una plataforma que las ayudó a estar ahí. Nuestra Belleza Latina que ayudó a tantas mujeres a estar donde están ahora”.

Sin embargo, De Molina no estuvo de acuerdo con la de su colega: “No estoy diciendo que no, está bien, perfecto, al que le gusta eso que lo haga, pero creo que en la época –y yo tengo derecho también a opinar– estamos en el 2026, muchas mujeres están en contra de esto”.

“Yo sé que en el mercado latino esto todavía es una de las cosas más importantes que hay. A mucha gente no le va a gustar lo que yo digo, pero muchas mujeres con quien yo hablo me dicen: ‘No, eso para mí es una falta de respeto con las mujeres’. Y te lo dicen y tú tienes que estar segura que esto lo has oído en diferentes lugares que lo dicen”, continuó.

Estefan defendió los concursos de belleza tras vivir la experiencia de acompañar a su hija, Lina Luaces, en Miss Universe 2025 como la representante de Cuba, por lo que negó haber escuchado anteriormente un planteamiento como el de Molina y rechazó su afirmación de querer tener la franquicia del concurso.

“Nadie me lo ha dicho, pero si tú lo dices…”, precisó la presentadora.

El momento adquirió mayor tensión cuando De Molina se quejó del regaño que recibió de la producción. “A Lili no le están gritando, pero a Raúl de Molina le están gritando que yo no hable, esto es de dos… ¿Lili sí puede seguir hablando?“, reclamó inconforme.

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“De verdad que me parece una falta de respeto como a mí me tratan en el programa. A mí me dicen que me calle y a Lili no. No importa que me traten así, el show fue hecho para mí hace muchos años atrás y ahora me están diciendo: ‘No, tú no puedes opinar, no puedes decir nada’”, expuso visiblemente molesto.