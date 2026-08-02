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Raúl de Molina revela delicado problema de salud

El conductor de “El gordo y la flaca” explicó que la situación se ha agravado con el paso del tiempo

2 de agosto de 2026 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Raúl De Molina tiene 66 años. (Facebook)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Raúl de Molina, uno de los conductores de “El gordo y la flaca”, reveló que ha perdido gran parte de la audición y que los médicos ya le recomendaron un implante coclear debido al avance de su condición.

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Durante la transmisión del programa, el presentador cubano contó que acudió al especialista tras cuatro años sin revisar su audición.

“No tengo buenas noticias porque fui al doctor del oído y me dice que he perdido el 80 y pico por ciento de lo que yo oigo", expresó De Molina, quien detalló que en uno de sus oídos conserva apenas un 18% de capacidad auditiva y en el otro alrededor de un 10%.

El conductor explicó que el problema no es reciente, sino que lo ha acompañado durante años y se ha agravado con el paso del tiempo.

“Lo tengo hace años y se ha puesto peor en los últimos años”, afirmó, al recordar que incluso su esposa suele llamarle la atención porque no escucha cuando otras personas le hablan en lugares públicos.

Pese a la pérdida auditiva, aseguró que puede mantener una conversación sin inconvenientes cuando habla cara a cara con otra persona. Sin embargo, reconoció que las dificultades aparecen en ambientes con mucho ruido, como restaurantes o espacios concurridos.

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