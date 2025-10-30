Raúl De Molina vuelve a tronar contra producción de “El gordo y la flaca”: “Como hacen los programas buenos”

Desde hace un tiempo han aumentado los rumores de que el legendario programa de farándula “El gordo y la flaca” de Univision saldrá del aire. Asimismo, los altercados entre uno de sus conductores, Raúl De Molina, y la producción del espacio se han vuelto algo común durante la transmisión en vivo.

Esta tarde, la audiencia del vespertino vivió otro momento de tensión. En esta ocasión, el comunicador cubano se encontraba junto a la presentadora dominicana Clarissa Molina.

“Me están apurando otra vez. Yo no sé por qué. Por qué no ponemos menos historias y podemos comentar más como hacen los programas buenos ‘El hormiguero’ en España y todo eso, y así yo creo que a la gente le interesaría. Pero poner una historia detrás de otra, así sin hablar, no, no es muy bueno”, expresó De Molina visiblemente molesto.

La exmodelo y presentadora Glerysbet Pagán compartió un video del encontronazo. “Y lo volvió a hacer. No se calla una”, sostuvo.

No es la primera vez que sucede una situación similar en el programa de variedades. En marzo de 2024 De Molina se quejó tras sufrir una interrupción cuando su compañera Lili Estefan pedía -a modo de broma- que lo cortaran para hacer una pausa comercial mientras él hablaba de su hija Mía, experiencia que dijo estar volviéndose una costumbre, por lo que reaccionó irritado.

“Me quitan del aire cuando yo estoy hablando. Me parece triste que yo, que este ‘show’ que fue creado para mí y para Lili hace 25 años y que se trata de lo que nosotros hablamos, venga un productor que empezó aquí hace tres o cuatro años, que no tiene la menor idea de lo que es ‘El gordo y la flaca’, y que a una persona que lleva 30 años en el aire le corten en el medio de él estar hablando y se vayan a comerciales porque quieren meter 20 historias en el (programa)”, dijo.