30 de octubre de 2025
Televisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Raúl De Molina vuelve a tronar contra producción de “El gordo y la flaca”: “Como hacen los programas buenos”

Son varias las ocasiones en las que el comunicador cubano ha sido abruptamente interrumpido mientras habla

30 de octubre de 2025 - 8:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Raúl De Molina tiene 66 años. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde hace un tiempo han aumentado los rumores de que el legendario programa de farándula “El gordo y la flaca” de Univision saldrá del aire. Asimismo, los altercados entre uno de sus conductores, Raúl De Molina, y la producción del espacio se han vuelto algo común durante la transmisión en vivo.

RELACIONADAS

Esta tarde, la audiencia del vespertino vivió otro momento de tensión. En esta ocasión, el comunicador cubano se encontraba junto a la presentadora dominicana Clarissa Molina.

“Me están apurando otra vez. Yo no sé por qué. Por qué no ponemos menos historias y podemos comentar más como hacen los programas buenos ‘El hormiguero’ en España y todo eso, y así yo creo que a la gente le interesaría. Pero poner una historia detrás de otra, así sin hablar, no, no es muy bueno”, expresó De Molina visiblemente molesto.

La exmodelo y presentadora Glerysbet Pagán compartió un video del encontronazo. “Y lo volvió a hacer. No se calla una”, sostuvo.

No es la primera vez que sucede una situación similar en el programa de variedades. En marzo de 2024 De Molina se quejó tras sufrir una interrupción cuando su compañera Lili Estefan pedía -a modo de broma- que lo cortaran para hacer una pausa comercial mientras él hablaba de su hija Mía, experiencia que dijo estar volviéndose una costumbre, por lo que reaccionó irritado.

“Me quitan del aire cuando yo estoy hablando. Me parece triste que yo, que este ‘show’ que fue creado para mí y para Lili hace 25 años y que se trata de lo que nosotros hablamos, venga un productor que empezó aquí hace tres o cuatro años, que no tiene la menor idea de lo que es ‘El gordo y la flaca’, y que a una persona que lleva 30 años en el aire le corten en el medio de él estar hablando y se vayan a comerciales porque quieren meter 20 historias en el (programa)”, dijo.

Raúl de Molina recrea “look” de Bad Bunny en vídeo viral

Raúl de Molina recrea “look” de Bad Bunny en vídeo viral

El conductor causó sensación con su propia versión del Conejo Malo en la MET Gala.

