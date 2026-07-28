Iván De Jesús Jr. gana la segunda temporada de “¡Claro que Baila!”

El expelotero y y comentarista deportivo Iván De Jesús Jr. se alzó la noche de este lunes como el ganador de la segunda temporada de “¡Claro que Baila!” de Wapa Televisión, tras imponerse en una reñida final llena de baile y emoción, llevándose a casa el gran premio de $40,000.

“No tengo palabras… este es el sacrificio. Agradecido con papito Dios, la producción de Wapa, mis compañeros y bailarines. Estoy sumamente bendecido. Sé que fue un trabajo duro, pero se pudo lograr”, sostuvo entre lágrimas el deportista al recibir el cheque.

La competencia de baile local llegó a su final luego de que los cuatro finalistas acumularan puntuaciones desde la primera parte de la final, celebrada el pasado viernes, dedicada a los musicales de Broadway.

En esa primera jornada, Samarys Barbot y Steven tomaron la delantera al obtener 74 puntos con una presentación inspirada en Wicked. Les siguieron Iván De Jesús Jr. y Allison, quienes alcanzaron 70 puntos con una coreografía de Hairspray; Alyssa Hunter y Heber, con 68 puntos gracias a una rutina basada en The Phantom of the Opera; y Patricia Corcino y Fabián, quienes sumaron 63 puntos con “Seasons of Love”, del musical Rent.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que esas puntuaciones se combinaron con las obtenidas durante la gala final de este lunes.

Los dos concursantes con la mayor cantidad de puntos, Samarys Barbot e Iván De Jesús Jr. avanzaron al duelo definitivo en el diamante, donde una tercera coreografía -con puntuación nuevamente en cero- determinó quien se convertiría en el campeón indiscutible de la temporada.

Patricia Corcino y Alyssa Hunter listas para conquistar la pista de “¡Claro que baila!” La animadora regresa a los “reality shows” apostando por el baile y la artista drag promete llenar la competencia de mucha pasión.

Con esta victoria, el expelotero cerró con broche de oro su participación en el programa de Wapa Televisión que estrenó el pasado 26 de mayo de 2026.

Durante la noche, estuvieron presentes algunos de las celebridades que participaron en esta temporada, así como familiares de los finalistas. Además, participó Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, quien fue sorprendida con una canción dedicada a su reinado con video musical y coreografía.

El grupo de participantes de esta edición estuvo compuesto por Saritza Alvarado, Allen Yadiel, Adriana Fontánez, Bryan Reyes, Patricia Corcino, Chicle Clown, Samarys Barbot, Ricardo Álvarez, Heyda Salamán, Iván De Jesús Jr., Alyssa Hunter, Gustavo Ortiz “D´Gentledog”, Jennifer Fungenzi, Jesse Calderón y Neira Ortiz.

La conducción de esta temporada de ¡Claro que Baila! estuvo a cargo de Diane Ferrer, mientras que el panel de jueces estuvo integrado por Sophie Sanfiorenzo, Bryan Villarini y Lumarie Landrau.