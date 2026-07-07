Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
7 de julio de 2026
88°Lluvias y tronadas dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Comienza la etapa decisiva de “¡Claro que baila!”

Anoche, se eliminó Jennifer Fungenzi, mientras que Saritza Alvarado regresó

7 de julio de 2026 - 3:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Anoche se eliminó Jennifer Fungenzi. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La competencia entra en su fase decisiva y no hay espacio para errores. A partir de hoy, martes, “¡Claro que baila!" inicia una nueva etapa que eleva el nivel de exigencia para las celebridades que continúan en el diamante y donde cada presentación será determinante hacia el gran premio de $40,000.

RELACIONADAS

Anoche, se eliminó Jennifer Fungenzi, mientras que Saritza Alvarado regresó, tras obtener su pase de vuelta gracias al voto del público. Se anunció que este será el último retorno de la temporada, por lo que las próximas eliminaciones serán definitivas.

Asimismo, de acuerdo a las reglas de competencia en esta etapa culminante, la “Banca” se elimina para dar paso a un formato de “Todos Contra Todos”, donde las 10 celebridades que restan competirán en igualdad de condiciones y deberán mantener un alto nivel en sus presentaciones para avanzar.

Los participantes que continúan en la competencia son Allen Yadiel, Adriana Fontánez, Bryan Reyes, Patricia Corcino, Chicle Clown, Samarys Barbot, Iván De Jesús Jr., Alyssa Hunter, Neira Ortiz y Alvarado, quienes buscarán conquistar al jurado y al público en cada gala para acercarse al premio final.

La producción adelantó que las celebridades recibirán noticias sobre la “Ronda de Revancha”, mientras que habrá otros anuncios que marcarán el desarrollo de esta etapa tanto para los participantes.

La conducción de “¡Claro que baila!" está a cargo de Diane Ferrer, mientras que el panel de jueces está integrado por Sophie Sanfiorenzo, Bryan Villarini y Lumarie Landrau.

Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026.Presentadora Saritza AlvaradoActriz Adriana Fontánez
1 / 16 | ¿Quiénes son?: Conoce a los nuevos participantes de "¡Claro que baila!" de Wapa TV. Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026. - Suministrada/Wapa Digital
Tags
¡Claro que baila!Wapa TVReality Showstelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: