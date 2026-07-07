Comienza la etapa decisiva de “¡Claro que baila!”
Anoche, se eliminó Jennifer Fungenzi, mientras que Saritza Alvarado regresó
7 de julio de 2026 - 3:29 PM
7 de julio de 2026 - 3:29 PM
La competencia entra en su fase decisiva y no hay espacio para errores. A partir de hoy, martes, “¡Claro que baila!" inicia una nueva etapa que eleva el nivel de exigencia para las celebridades que continúan en el diamante y donde cada presentación será determinante hacia el gran premio de $40,000.
Anoche, se eliminó Jennifer Fungenzi, mientras que Saritza Alvarado regresó, tras obtener su pase de vuelta gracias al voto del público. Se anunció que este será el último retorno de la temporada, por lo que las próximas eliminaciones serán definitivas.
Asimismo, de acuerdo a las reglas de competencia en esta etapa culminante, la “Banca” se elimina para dar paso a un formato de “Todos Contra Todos”, donde las 10 celebridades que restan competirán en igualdad de condiciones y deberán mantener un alto nivel en sus presentaciones para avanzar.
Los participantes que continúan en la competencia son Allen Yadiel, Adriana Fontánez, Bryan Reyes, Patricia Corcino, Chicle Clown, Samarys Barbot, Iván De Jesús Jr., Alyssa Hunter, Neira Ortiz y Alvarado, quienes buscarán conquistar al jurado y al público en cada gala para acercarse al premio final.
La producción adelantó que las celebridades recibirán noticias sobre la “Ronda de Revancha”, mientras que habrá otros anuncios que marcarán el desarrollo de esta etapa tanto para los participantes.
La conducción de “¡Claro que baila!" está a cargo de Diane Ferrer, mientras que el panel de jueces está integrado por Sophie Sanfiorenzo, Bryan Villarini y Lumarie Landrau.
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