Premios Juventud se celebrará por primera vez en Europa

TelevisaUnivision anunció que por primera vez Premios Juventud se celebrará en Europa el próximo 3 de septiembre en el auditorio Starlite en Marbella, España.

Premios Juventud 2026 se realizará en el marco de la edición inaugural de PJ Fest, una nueva experiencia cultural y musical que, durante una semana y en múltiples ciudades, reunirá a artistas, creadores, y fans en torno a la música latina, la cultura pop y lo que define a las nuevas generaciones.

Bajo el lema “Conéctate al vibe”, PJ Fest invita a los fans a sumergirse en una celebración inmersiva y social-first que combinará música, entretenimiento, experiencias en vivo, activaciones de marca, gastronomía y contenido digital en múltiples ciudades. El festival busca crear conexiones entre artistas y audiencias a través de momentos memorables que trascienden el escenario.

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“La llegada de Premios Juventud a Europa representa un momento histórico para una de nuestras franquicias más emblemáticas y marca el inicio de una nueva etapa con PJ Fest. Esta nueva experiencia nos permite conectar a las nuevas generaciones a través de la música, la cultura y las experiencias compartidas, al tiempo que ampliamos el alcance global de la música latina y acercamos a artistas, creadores y fans de nuevas maneras”, dijo Ignacio Meyer, presidente de Univision Television Networks Group de TelevisaUnivision.

“No se me ocurre mejor manera de celebrar el XV aniversario de Starlite que acogiendo un acontecimiento tan histórico como Premios Juventud. Esta alianza entre Grupo Starlite y TelevisaUnivision representa mucho más que un gran evento, es un puente entre dos continentes, dos culturas y millones de personas unidas por la música y el entretenimiento. Premios Juventud no solo traerá a España a algunos de los mayores referentes de la música y el entretenimiento latino, también abrirá una ventana extraordinaria para que el talento español llegue a nuevas audiencias en América y para seguir fortaleciendo los vínculos entre ambos lados del Atlántico”, dijo Sandra García-Sanjuán, presidenta de Starlite Music Group.

Premios Juventud 2026 reconocerá a los artistas y jóvenes que impulsan el cambio a través de la música, las redes sociales y el servicio comunitario. La prestigiosa ceremonia se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

En las próximas semanas se anunciarán los nominados, artistas, premios especiales y presentadores que formarán parte de Premios Juventud y las experiencias de la primera edición de PJ Fest.