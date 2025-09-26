Premios Juventud 2025: Myke Towers recibe importante reconocimiento y lo dedica a líder comunitario

El reguetonero boricua, Myke Towers fue reconocido la noche del jueves como “Agente de cambio” en la 22 entrega de Premios Juventud celebrados en Panamá.

“Muchísimas gracias a toda mi gente de los Premios Juventud. Este premio, más que una estatuilla, para mí representa una responsabilidad por todo lo que hacemos. Gracias a los premios por escogerme como agente de cambio, para cambiarle la mentalidad a toda esa juventud y llevarla por el camino positivo. Panamá, si ustedes me permiten, yo quiero dedicarle este premio a uno de los agentes de cambio de mi residencial en Quintana, un tipo muy especial para mí, y se llama ‘Pito Corn Flake’. Un aplauso para él”, expresó el intérprete de “Degenere” al recibir el premio de la mano de la presentadora, Clarissa Molina.

La distinción para Towers se debe a “su trabajo de alto impacto con la “Young Kingz Foundation”.

Esta ONG está dirigida a empoderar a las comunidades vulnerables, principalmente en Puerto Rico y América Latina, a través del acceso al deporte, la educación y a oportunidades de desarrollo personal.

El año pasado, la fundación “remodeló siete gimnasios de boxeo en colaboración con el Municipio de San Juan” y que tiene previsto un programa piloto de entrenamientos de fútbol mezclados con la nutrición, al mismo tiempo que busca extenderse a otras áreas.

Además de recibir el reconocimiento, el boricua interpretó éxitos recientes de su nuevo álbum como “Soleao”, “Expectativas” y “Tengo celos”, además del tema “Degenere”.

Otro artista homenajeado con el premio fue el colombiano, Carlos Vives.