26 de septiembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Natti Natasha y Raphy Pina tendrán otra niña

La noticia fue revelada en el escenario de los Premios Juventud 2025 que se llevan a cabo en Panamá

26 de septiembre de 2025 - 9:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Natti Natasha y Rafael "Raphy" Pina regresaron al Kaseya Center, en Miami, donde el próximo 20 de febrero, tendrá lugar Premio Lo Nuestro. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La artista Natti Natasha aprovechó el escenario de los Premios Juventud 2025 para revelar que tendrá otra niña, fruto de su relación con el productor puertorriqueño Raphy Pina.

La reguetonera dominicana se presentó esta noche en la 22 entrega anual de estos premios, que se celebraron por primera vez en Panamá. Allí estrenó su nuevo tema musical y anunció al mundo el género de su segundo embarazo.

Cabe destacar que la madre de Vida Isabelle, de 4 años, pospuso para 2026 su gira musical, que estaba pautada para este año.

“Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar. Así que confirmado, ‘Tour 2026′, pero con la familia agrandada, sí”, dijo la intérprete de “La mejor versión de mí” en un video con el que dio a conocer la buena noticia en junio. “Un regalo de Dios que llega en el momento perfecto y más deseado. A veces los sueños se retrasan, pero nunca se cancelan”.

Con la llegada del nuevo integrante al hogar, ahora serán una familia de cuatro. Pina, por su parte, es también padre de Mía, Rafael (Monty) y Antonio (Chingui).

Natti Natasha, Premios Juventud, Raphy Pina, Bebés, Embarazo
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón.
