Natti Natasha y Raphy Pina tendrán otra niña
La noticia fue revelada en el escenario de los Premios Juventud 2025 que se llevan a cabo en Panamá
26 de septiembre de 2025 - 9:12 PM
La artista Natti Natasha aprovechó el escenario de los Premios Juventud 2025 para revelar que tendrá otra niña, fruto de su relación con el productor puertorriqueño Raphy Pina.
La reguetonera dominicana se presentó esta noche en la 22 entrega anual de estos premios, que se celebraron por primera vez en Panamá. Allí estrenó su nuevo tema musical y anunció al mundo el género de su segundo embarazo.
Cabe destacar que la madre de Vida Isabelle, de 4 años, pospuso para 2026 su gira musical, que estaba pautada para este año.
“Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar. Así que confirmado, ‘Tour 2026′, pero con la familia agrandada, sí”, dijo la intérprete de “La mejor versión de mí” en un video con el que dio a conocer la buena noticia en junio. “Un regalo de Dios que llega en el momento perfecto y más deseado. A veces los sueños se retrasan, pero nunca se cancelan”.
Con la llegada del nuevo integrante al hogar, ahora serán una familia de cuatro. Pina, por su parte, es también padre de Mía, Rafael (Monty) y Antonio (Chingui).
