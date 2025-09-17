Natti Natasha invita al público a su “Baby Shower para el pueblo”

La cantante urbana Natti Natasha se encuentra en una feliz etapa de embarazo, que ha decidido compartir con sus seguidores, luego de haberlo anunciado el pasado mes de junio.

La pareja de famosos están en modo de celebración por el segundo embarazo, por lo que realizaron el anuncio de lo que será un "baby shower" diferente.

Junto a su esposo, el productor puertorriqueño Raphy Pina, decidieron compartir uno de los momentos íntimos y que usualmente comparten en las redes.

“No es un ‘baby shower’ para mí, es un ‘baby shower’ para ustedes. ¡Un regalo de nuestra familia para Puerto Rico y mi comunidad dominicana!”. Este domingo, 28 de septiembre, desde las 11:00 a.m. celebraremos regalándole amor, alegría y sorpresas en @themallofsanjuan“, lee el mensaje que publicaron en las redes sociales.

A través de un video, exhortaron al público a que los acompañe a ser parte de ese momento memorable, dirigido a todas las familias.

“Es completamente gratis, lo único que tiene que hacer es llevar un regalito para quienes más lo necesitan: comida enlatada, juguetes, pampers, ropa y todo será donado a entidades benéficas de Puerto Rico”, destacó Natti Natasha.

Asimismo, indicó que habrá con una tarima con entretenimiento para toda la familia desde las 11:00 a.m. con banda en vivo, JD en la animación, el show del Doctor Parto, así como el motivador e ilusionista John Michael Colón y la presentación de Dj Luian, además de otras sorpresas y regalos.

“Estamos bien contentos, feliz, emocionados... Fue en Miami el de Vida, ahora en Puerto Rico y el otro en RD”, agregó Pina sonreído, mientras Natti le pregunta, “¿El otro?“. Ambos aseguraron que se tratará de una experiencia súper divertida y dinámica.

Este evento será luego de que la cantante dominicana sea parte de la 22 entrega anual de los Premios Juventud, que se celebrarán por primera vez en Panamá el próximo 25 de septiembre, donde estrenará a nivel mundial una nueva canción y revelará el género de su bebé.

A raíz de su segundo embarazo, la cantante pospuso para el 2026 su gira musical, que estaba pautada para este año.