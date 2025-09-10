Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de septiembre de 2025
85°ligeramente nublado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Natti Natasha revelará sexo de su bebé en los Premios Juventud 2025

La cantante urbana presentará una canción inédita para a dar conocer si espera un niño o una niña

10 de septiembre de 2025 - 8:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Natti Natasha anunció en junio su segundo embarazo. (Telemundo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami- La popular cantante Natti Natasha y una serie de artistas que rendirán tributo a Panamá inaugurarán la 22 entrega anual de los Premios Juventud, que se celebrarán por primera vez en el país centroamericano el próximo 25 de septiembre.

RELACIONADAS

La artista dominicana, los panameños Boza, Nando Boom, Los Rabanes, Samy & Sandra Sandoval y Sech y los puertorriqueños Farruko y Willie Colón participarán en la apertura de la ceremonia con sus principales éxitos, entre los que destacará un homenaje a los sonidos de Panamá, informó la organización en un comunicado.

Algunos de los temas que se interpretarán son ‘Ellos benia Dem bow’, de Nando Boom y Natti Natasha; ‘Señorita a mí me gusta su style’, de Los Rabanes; o ‘Ella’ de Boza, entre otros.

Además, Natti Natasha estrenará a nivel mundial una nueva canción y revelará el género de su bebé, agregó el comunicado.

Esta terna de artistas se une a los que ya habían sido desvelados anteriormente que actuarían durante el evento, entre los que se incluyen Bad Gyal, Maluma, Morat o Lola Índigo, entre otros.

Este año, los artistas Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma obtuvieron el mayor número de nominaciones con cinco cada uno.

La nueva edición agregó ocho nuevas categorías de galardones, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que reconoce las fusiones de sonidos tradicionales mexicanos con otros estilos; Mejor Canción Pop/Rítmica, para combinaciones de pop y música electrónica, y Afrobeat Latino del Año, que celebra las contribuciones a este estilo musical emergente.

Otras categorías nuevas incluyen #GettingReadyWith, que destaca a creadores de contenido enfocados en moda y belleza; Pódcast del Año; Stream Que Nos Pegó, que resalta series virales en redes sociales; #ModoAvión, para quienes inspiran a explorar el mundo, y POVFutbolero, que reconoce a los fanáticos del fútbol que han convertido su pasión en contenido viral.

Tags
Natti NatashaPremios JuventudFarruko
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: