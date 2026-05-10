Los Rabanes montan tremendo “party” en su concierto en Puerto Rico

La agrupación panameña Los Rabanes, conformada por Emilio Regueira, Christian Torres, Javier Saavedra y Randy Cuevas validó que sus 30 años en la música no han sido en vano tras el apoyo de un público fiel y enérgico que se dio cita la noche del sábado en el Coca-Cola Music Hall.

Los Rabanes montaron un party con su concierto “Tres décadas y una actitud” en una velada llena de invitados como, Javier Hiram de Vivanativa, Guillermo Novellis de la banda argentina La Mosca, Los Chinchillos del Caribe, Gustavo González de Black Guayaba, Jorge Arraiza de Fiel a la Vega; Ismael Flores de Algarete, Charlee Way, Lennox y Algareplena.

La velada musical inició a las 9:00 p.m. con la música de Yadira y el Zoológico, una banda que mezcla pop rock latino, electrónica y sonidos alternativos.

A las 9:33 p.m. aparecieron Los Rabanes interpretando el tema “Un suicidio en NY”. Seguido, entonaron “Electric Ave” y “Mal presentimiento”, según precisó el equipo de trabajo del grupo mediante un comunicado de prensa.

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El primer invitado de la velada musical que contó con una treintena de temas, fue Javier Hiram de la popular banda Vivanativa con quien Los Rabanes interpretaron el tema “Acetona”.

El segundo invitado fue Guillermo Novellis de la banda argentina La Mosca, que antes de cantar le dijo a Emilio: “están celebrando sus 30 años, estás hecho un pibe”. Seguido el líder de La Mosca entonó “Perfidia” que fue interpretada a pulmón por una agitada audiencia, ya que es uno de sus éxitos.

Con su estilo único y excéntrico Los Chinchillos fueron los terceros invitados y supieron calentar el ambiente con “La Muchachita”.

Luego el tema “Money”, fue preseguido por Emilio, quien se mantuvo interactuando con el público.

Concierto Los Rabanes (Suministrada)

“Quiero hacer una encuesta aquí, si tú no tienes chavos, nadie te quiere, es verdad o es mentira. A dónde están las mujeres que se enamoran del corazón de un hombre. Pregunto, tú le pagarías todo a tu jevo diciendo: ‘Papucho ven acá, qué quieres, crucero, qué quieres, juegos de la NBA’. Esta canción se llama Money y dice que sin dinero no hay amor. Quiero que se vayan calentando el corillo…”, señaló Emilio.

A eso de las 10:30 p.m. para el éxito de Los Rabanes, “Bam Bam”, se unió a ellos el cuatrista puertorriqueno Christian Nieves recibiendo los aplausos de los fans.

Luego llegó Gustavo González, de la agrupación Black Guayaba, para vocalizar el tema “Tus Caprichos”.

Mientras que el tema “Benito” fue junto al músico Jorge Arraiza de Fiel a la Vega.

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Uno de los éxitos que no podía faltar en este festejo musical fue “Señorita”, cuyo coro dice “Señorita a mi gusta su style…” y para esto se unió al show Ismael Flores de Algarete. Este tema mantuvo la energía de la fanaticada y fue coreada con entusiasmo.

Concierto Los Rabanes (Suministrada)

El momento emotivo de la noche fue cuando Los Rabanes recordaron a sus compañeros de la legendaria banda Enanitos Verde, ante la partida física de dos de los integrantes originales. La banda interpretó el éxito “Borracho y loco” en honor a los fenecidos Marciano Cantero y Felipe Staiti.

No podía faltar el éxito “Commanding Wife” con Charlee Way y Lennox que fue coreada por toda la concurrencia.

Con el sabor de la plena se unió al banquete musical la agrupación Algareplena. Lennox regresó a la tarima para interpretar La Maskara.