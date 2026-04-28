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Poderoso junte entre Los Chinchillos del Caribe y Los Rabanes

Los grupos grabaron el sencillo musical “La muchachita”

28 de abril de 2026 - 4:30 PM

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Los Rabanes se unen a Los Chinchillos del Caribe en el tema La muchachita (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La agrupación puertorriqueña Los Chinchillos del Caribe promociona su nuevo sencillo “La muchachita” en colaboración con la banda panameña Los Rabanes.

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Luego de una gira internacional en Latinoamérica, Los Chinchillos del Caribe, regresan explosivos con la nueva apuesta “La Muchachita”, para dominar el verano junto a la icónica banda panameña Los Rabanes, ganadores del Latin Grammy.

El tema musical es una fusión que mezcla cumbia, rock y el distintivo sonido urbano caribeño.

“Este sencillo “La Muchachita” representa otro escalón en nuestra carrera musical y una oportunidad para seguir llevando nuestra música caribeña a nuevos escenarios internacionales, destacando que compartir tarima con nuestros amigos Los Rabanes en la celebración de sus 30 años es un honor y una experiencia única que nos conecta más con el público dentro y fuera de Puerto Rico", comentaron en un comunicado de prensa Los Chinchillos del Caribe.

“Estamos muy contentos de esta colaboración con Los Chinchillos del Caribe. Esto surgió de manera natural, ambas agrupaciones somos apasionados con la música, nos gusta conectar con nuestro público y este verano el tema a corear es “La Muchachita”, expresó Emilio Regueira, vocalista principal de Los Rabanes.

“La Muchachita” tiene una vibra fresca, contagiosa y cargada de picardía. El tema revive ese instante inolvidable del flechazo a primera vista.

La agrupación Los Chinchillos del Caribe son conocidos por los éxitos como “Pa’ Que La Bailes” y “No Me Pueden Parar” con Jowell y bajo el sello Well Done Music.

Los Rabanes, por su parte, lo componen Emilio Regueira, Christian Torres, Javier Saavedray Randy Cuevashan convertido en clásicos sus éxitos “My Commanding Wife”, “Perfidia”, “Bam Bam”, “Señorita a mi me gusta su style” “La Máskara” y “La vida”, canciones que los han llevado a escenarios internacionales.

Asimismo, Los Chinchillos del Caribe continúan consolidando su presencia en la escena musical con una propuesta fresca, bailable y contagiosa, caracterizada por la fusión de ritmos tropicales, urbanos y caribeños. La agrupación está compuesta por sus integrantes principales, quienes han desarrollado una identidad musical propia que los ha llevado a presentarse en múltiples escenarios dentro y fuera de Puerto Rico.

Los Rabanes en concierto

La banda de Panamá se presentará el sábado, 9 de mayo con su concierto “Los Rabanes: Tres Décadas, una actitud” en el Coca Cola Music Hall.

“Celebrar una carrera de 30 años con éxito y constancia, es un gran logro. Los Rabanes ya son de la casa y este concierto está preparado para que el público viva una experiencia inolvidable y disfrute del lanzamiento de este tema que se cantará en vivo en el Coca Cola Music Hall”, comentó Ivo Terrero, productor del concierto.

Los boletos están a la venta en Ticketera.

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Los RabanesConcierto
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