Por más de 25 años, la banda de rock en español Los Rabanes ha estado presente en la escena musical puertorriqueña con sus pegajosos temas que han hecho bailar y saltar a varias generaciones.

A principios del año pasado, este grupo panameño tenía pautado un concierto en el Coliseo de Puerto Rico para celebrar con su público este importante aniversario. Sin embargo, semanas antes, la llegada de la pandemia mundial llevó a que el evento se tuviera que posponer. Esto provocó que los músicos tuvieran que cambiar sus planes y su estrategia de dar a conocer su música.

“Terminamos haciendo un pequeño ‘show’ digital para celebrar el aniversario, que en realidad rompió las expectativas por la cantidad de personas que se conectaron. Pero, finalmente, queremos celebrar por la puerta grande 25 años con Puerto Rico”, explicó Emilio Regueira, vocalista principal de Los Rabanes. “Puerto Rico es nuestra segunda casa. Por eso, el 21 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico, presentaremos un repertorio de lujo de todos nuestros discos, incluyendo los éxitos y el material nuevo. Va a ser una celebración en grande y tendremos el mejor ‘party rockero’ posible. Ese día se cae la casa en el Choliseo”, añadió.

El espectáculo de aniversario contará con un sinnúmero de invitados, incluyendo a rockeros del patio de reconocidas bandas como es el caso de Ismael Flores, de Algarete; Javier Hiram, de Vivanativa; Gustavo Laureano, de La Secta All Star, quienes los acompañarán cantando varios temas. Además, contarán con la presencia de Jackie Fontánez, quien cantará junto a la banda la canción “No hay manera”. “También invitamos más personajes importantes del rock de Latinoamérica, pero hasta que no estén confirmados, no los vamos a anunciar, porque la idea es hacer una gran fiesta”, comentó el cantante panameño.

Muy queridos en la isla

El grupo Los Rabanes ha tenido un sinnúmero de seguidores desde que en 1995 lanzaron su primer disco titulado “¿Por qué te fuiste Benito?”, teniendo una presencia constante en la isla, abriendo conciertos para otros grupos, en festivales y en las Justas Interuniversitarias, entre otros. A tal punto que llegó un momento en el que muchas personas pensaban que eran puertorriqueños.

“Los Rabanes ha sido un grupo que ha venido desde abajo, siempre cumpliéndole al fanático de la isla y siempre con esa familiaridad que nos distingue”, mencionó el cantante de temas como “Señorita a mi me gusta su style” y “My Commanding Wife”, donde unen ritmos fulgurantes como el punk, el calipso, el reggae y el ska, entre otros. “Cuando nos presentamos en la isla, ya fuera con los Fabulosos Cadillacs o con los Auténticos Decadentes, siempre sonábamos con una onda de afuera, pero parecíamos que éramos parte del movimiento del rock boricua. Por eso, nos juntamos con bandas como Fiel a la Vega, Millo Torres y el Tercer Planeta, Algarete, La Secta, Sol de Menta y El Manjar de los Dioses, entre otras”, indicó Regueira.

A pesar de llevar cerca de 26 años como agrupación, Los Rabanes cuenta con los mismos cuatro integrantes originales, que incluyen a Regueira, en la guitarra eléctrica; Christian Torres, en el bajo; Javier Saavedra, en la batería; y Carlos Cuevas, en los teclados. Este es un detalle que no pasa desapercibido por el vocalista principal y que es un reflejo de la relación entre todos ellos, quienes se conocieron en la escuela secundaria en el pueblo de Chitré, en Panamá. “Como en todas las relaciones de hermanos, hemos tenido nuestros problemas, pero supimos purgar nuestras emociones”, mencionó Regueira.

Sin embargo, el estar juntos y poder hacer música a estas alturas de la vida es motivo de celebración para todos. “Nosotros podemos celebrar un premio Grammy, siete discos de oro, vivir bien de la música, tener buenos réditos económicos, pero sinceramente estar junto a los mismos integrantes que empezamos en el colegio con una guitarra prestada, celebrando 25 años en el Coliseo de Puerto Rico, son cosas que no se pueden comprar. Vencimos el ego y todos los demonios que teníamos dentro y lo que realmente nos queda, es la satisfacción artística que sentimos”, mencionó el cantante.

Durante la pandemia, Los Rabanes grabaron música nueva, incluyendo el álbum “A todo volúmen Pandemia Récords”, que se estrenó en Spotify el 29 de abril de 2021. Este es un disco tributo con canciones grabadas por otros artistas y que contó con la colaboración de cantantes como Beto Cuevas, de La Ley, y de agrupaciones como Molotov, Los Pericos y los Auténticos Decadentes.

Detalles del concierto en Puerto Rico

Aquellas personas que compraron boletos para el concierto del año pasado, todavía están a tiempo para hacer las gestiones para validarlo y poder disfrutar de este evento del 21 de agosto, a las 8:00 p.m. Los boletos están a la venta en www.ticketera.com.

Por otro lado, un dato muy importante que deben tener los fanáticos de Los Rabanes que quieran ir a verlos al Coliseo de Puerto Rico, es que solamente podrán entrar al recinto aquellas personas que estén vacunadas. En la entrada se pedirá a cada persona copia del certificado de vacunación. De no enseñarlo, el portador del boleto no podrá entrar al Coliseo.

Esta medida de seguridad no es vista de mala manera por el cantante. “Creo que todo lo que se pueda hacer para protegerse del COVID-19 está bien, sobre todo aquellos que hemos tenido familiares graves con la enfermedad, que nos hemos dado cuenta que la enfermedad no es un invento. Como quiero tanto a Puerto Rico, me gustaría que las personas se vacunaran”, comentó el panameño. “Además, entre más rápido tengamos inmunidad de rebaño, más conciertos haremos y vendrán más actividades en vivo que tanto la gente quiere”.