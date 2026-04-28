El comediante puertorriqueño Gaby Alicea se presentará por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con su espectáculo de comedia “En el Choli, el boricua es otra cosa”, el sábado, 13 de junio, a las 8:00 p.m. Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera.

Esta edición de “El boricua es otra cosa” presenta una propuesta renovada que mantiene la esencia del espectáculo original e incorpora nuevas rutinas, anécdotas personales y material actualizado. Aunque regresan personajes favoritos del público como “Boricuita”, “Don Sefe” y “Mami”, esta versión ofrecerá una experiencia refrescada que reflejará la evolución del comediante y su conexión con la audiencia.

“Presentarme en el Choli es un sueño hecho realidad. Este espectáculo ha crecido conmigo y con el público a lo largo de los años, conectando a través de historias, personajes y situaciones que reflejan nuestra identidad como boricuas. Llevar esta nueva etapa del ‘show’ a un escenario de tanta importancia representa un momento muy significativo en mi carrera”, expresó Alicea.

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Con su estilo característico, apto para toda la familia, Alicea presentará historias y observaciones que celebran la identidad puertorriqueña desde lo cotidiano. A través de personajes y experiencias compartidas, construirá una conexión genuina con el público en la que destacará el humor que nace de la cultura y la vida diaria.

El espectáculo “En el Choli, el boricua es otra cosa”, también contará con la participación de invitados especiales que se integrarán a lo largo de la noche. Entre ellos estará Sheila Torres, del proyecto “Dialecto Boricua”, una plataforma educativa que explora, desde el humor, las expresiones, frases y significados del habla cotidiana puertorriqueña.

Alicea ha logrado conectar con miles de espectadores gracias a un estilo identificable que celebra la cultura puertorriqueña, posicionándose como una de las voces destacadas del humor boricua. Músico de formación, encontró en la comedia y la actuación su verdadera vocación. Es creador del exitoso espectáculo “El boricua es otra cosa”, con más de 150 funciones presentadas de manera ininterrumpida desde 2015 en múltiples ciudades de Puerto Rico y Estados Unidos. En enero de 2026 se convirtió en el primer comediante boricua en presentarse en el Walt Disney Theater at Dr. Phillips Center