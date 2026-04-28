Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gaby Alicea se presentará por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

El espectáculo “En el Choli, el boricua es otra cosa” se llevará a cabo el sábado, 13 de junio

28 de abril de 2026 - 4:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Presentarme en el Choli es un sueño hecho realidad", dijo el comediante. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El comediante puertorriqueño Gaby Alicea se presentará por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con su espectáculo de comedia “En el Choli, el boricua es otra cosa”, el sábado, 13 de junio, a las 8:00 p.m. Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera.

RELACIONADAS

Esta edición de “El boricua es otra cosa” presenta una propuesta renovada que mantiene la esencia del espectáculo original e incorpora nuevas rutinas, anécdotas personales y material actualizado. Aunque regresan personajes favoritos del público como “Boricuita”, “Don Sefe” y “Mami”, esta versión ofrecerá una experiencia refrescada que reflejará la evolución del comediante y su conexión con la audiencia.

“Presentarme en el Choli es un sueño hecho realidad. Este espectáculo ha crecido conmigo y con el público a lo largo de los años, conectando a través de historias, personajes y situaciones que reflejan nuestra identidad como boricuas. Llevar esta nueva etapa del ‘show’ a un escenario de tanta importancia representa un momento muy significativo en mi carrera”, expresó Alicea.

Con su estilo característico, apto para toda la familia, Alicea presentará historias y observaciones que celebran la identidad puertorriqueña desde lo cotidiano. A través de personajes y experiencias compartidas, construirá una conexión genuina con el público en la que destacará el humor que nace de la cultura y la vida diaria.

El espectáculo “En el Choli, el boricua es otra cosa”, también contará con la participación de invitados especiales que se integrarán a lo largo de la noche. Entre ellos estará Sheila Torres, del proyecto “Dialecto Boricua”, una plataforma educativa que explora, desde el humor, las expresiones, frases y significados del habla cotidiana puertorriqueña.

Alicea ha logrado conectar con miles de espectadores gracias a un estilo identificable que celebra la cultura puertorriqueña, posicionándose como una de las voces destacadas del humor boricua. Músico de formación, encontró en la comedia y la actuación su verdadera vocación. Es creador del exitoso espectáculo “El boricua es otra cosa”, con más de 150 funciones presentadas de manera ininterrumpida desde 2015 en múltiples ciudades de Puerto Rico y Estados Unidos. En enero de 2026 se convirtió en el primer comediante boricua en presentarse en el Walt Disney Theater at Dr. Phillips Center

Con este espectáculo, Alicea invita al público a celebrar juntos lo que significa ser boricua, en una noche repleta de risa y orgullo boricua.

Tags
Coliseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotGaby AliceaComedia
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: