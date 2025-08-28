Gaby Alicea llega a Mayagüez con un espectáculo lleno de puertorriqueñidad
El comediante se presentará con sus personajes más famosos: la querida “Mami”, el sabio “Don Sefe” y el ocurrente “Boricuita”
28 de agosto de 2025 - 1:45 PM
28 de agosto de 2025 - 1:45 PM
Tras una extensa trayectoria dentro y fuera de la isla, el comediante Gaby Alicea llevará su espectáculo “El boricua está de fiesta” al Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez.
“Me llena de alegría poder visitar la zona oeste de Puerto Rico el próximo 22 de noviembre, para llevar carcajadas y felicidad a nuestra gente. Este espectáculo ha tocado miles de vidas en Estados Unidos y el área metropolitana de la isla y nos emociona conectar con nuestros compatriotas en una noche de fiesta, música y amor por nuestro hogar”, expresó el comediante.
Con la sana comedia como carta de presentación, Alicea llegará al Palacio de Recreación y Deportes con sus personajes más famosos: la querida “Mami”, el sabio “Don Sefe” y el ocurrente “Boricuita”, en una función que promete celebrar lo mejor de la cultura nacional.
El público, según un comunicado, puede esperar una noche de carcajadas, música y ocurrencias que solo un boricua entiende. Con su carisma y creatividad, Alicea ha logrado que cada presentación sea única y de pura conexión con la esencia alegre, fiestera y generosa de sus compatriotas.
La función será el 22 de noviembre a las 7:00 p.m. y los boletos están disponibles en gabyalicea.com y Ticketera.com.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: