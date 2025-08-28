Opinión
28 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gaby Alicea llega a Mayagüez con un espectáculo lleno de puertorriqueñidad

El comediante se presentará con sus personajes más famosos: la querida “Mami”, el sabio “Don Sefe” y el ocurrente “Boricuita”

28 de agosto de 2025 - 1:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gaby Alicea regresa con sus personajes a la región oeste de Puerto Rico. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Tras una extensa trayectoria dentro y fuera de la isla, el comediante Gaby Alicea llevará su espectáculo “El boricua está de fiesta” al Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez.

RELACIONADAS

“Me llena de alegría poder visitar la zona oeste de Puerto Rico el próximo 22 de noviembre, para llevar carcajadas y felicidad a nuestra gente. Este espectáculo ha tocado miles de vidas en Estados Unidos y el área metropolitana de la isla y nos emociona conectar con nuestros compatriotas en una noche de fiesta, música y amor por nuestro hogar”, expresó el comediante.

Con la sana comedia como carta de presentación, Alicea llegará al Palacio de Recreación y Deportes con sus personajes más famosos: la querida “Mami”, el sabio “Don Sefe” y el ocurrente “Boricuita”, en una función que promete celebrar lo mejor de la cultura nacional.

El público, según un comunicado, puede esperar una noche de carcajadas, música y ocurrencias que solo un boricua entiende. Con su carisma y creatividad, Alicea ha logrado que cada presentación sea única y de pura conexión con la esencia alegre, fiestera y generosa de sus compatriotas.

La función será el 22 de noviembre a las 7:00 p.m. y los boletos están disponibles en gabyalicea.com y Ticketera.com.

Tags
Gaby AliceaComediaMayagüez
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
Entretenimiento
