Gaby Alicea llega a Mayagüez con un espectáculo lleno de puertorriqueñidad

Tras una extensa trayectoria dentro y fuera de la isla, el comediante Gaby Alicea llevará su espectáculo “El boricua está de fiesta” al Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez.

“Me llena de alegría poder visitar la zona oeste de Puerto Rico el próximo 22 de noviembre, para llevar carcajadas y felicidad a nuestra gente. Este espectáculo ha tocado miles de vidas en Estados Unidos y el área metropolitana de la isla y nos emociona conectar con nuestros compatriotas en una noche de fiesta, música y amor por nuestro hogar”, expresó el comediante.

Con la sana comedia como carta de presentación, Alicea llegará al Palacio de Recreación y Deportes con sus personajes más famosos: la querida “Mami”, el sabio “Don Sefe” y el ocurrente “Boricuita”, en una función que promete celebrar lo mejor de la cultura nacional.

PUBLICIDAD

El público, según un comunicado, puede esperar una noche de carcajadas, música y ocurrencias que solo un boricua entiende. Con su carisma y creatividad, Alicea ha logrado que cada presentación sea única y de pura conexión con la esencia alegre, fiestera y generosa de sus compatriotas.