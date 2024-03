﻿Gaby Alicea llevará el “stand-up” “El boricua es otra cosa” al Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce

“¿Eres puertorriqueño o eres boricua? Porque ser puertorriqueño y ser boricua no es lo mismo”, expuso el comediante como punto de partida del “stand-up”.

“‘El boricua es otra cosa’ es un espectáculo de comedia familiar donde voy a compartir con todo mi público mi teoría de por qué ser puertorriqueño y ser boricua no es lo mismo. Y quienes no sepan o tengan una idea de a qué me refiero tienen que estar allí para descubrir a cuál de los dos bandos pertenece”, explicó el artista.