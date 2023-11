Es en el sentido del humor y la risa donde no solamente han encontrado ese lugar perfecto, en el que se manifiestan como peces en el agua, sino que se ha convertido en ese espacio idóneo en el que profesionalmente se han podido desarrollar.

Al día de hoy, los comediantes puertorriqueños, conocidos como Willy Sant, Josué “Comedy” Torres y Gaby Alicea, dicen con orgullo que han podido vivir de hacer reír a otros con sus ocurrencias.

Cada uno desde distintos rubros, le fueron dando rienda suelta a esa pasión por la comedia. Como un gran trampolín, la plataforma de las redes sociales les sirvieron para cobrar auge y cada uno destacarse en la realización de espectáculos de “stand up comedies”, con un amplio público que los sigue no solo en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos.

Sin tener que recurrir a palabras soeces, cada uno muy a su estilo, con personajes propios que han ido integrando, se presentaron desde pequeños lugares como restaurantes y barras, hasta auditorios donde cabían cientos de personas, para ahora presetarse ante miles, que acuden con un solo objetivo: “morirse de la risa”. Este trío de humoristas compartió con El Nuevo Día sus respectivos procesos en su trayectoria y cuáles fueron esos videos que se viralizaron y que los catapultaron.

A Willy Sant, “Lola” le cambió la vida

Recién cumplió 28 años, William Santiago, y a esa edad puede darse el lujo de decir que vive de lo que le apasiona.

El comediante natural de Fajardo, quien se dio a conocer como Willy Sant, se unió a una ola de personas que hacía video de comedias a través de YouTube para el 2013. Sin embargo, recibió críticas negativas y, al estar “súpervulnerable” en ese momento, expresa que se quitó.

“No fue hasta el 2016 que me levanté un día y dije, ‘hoy yo comienzo y no me voy a quitar’. Me puse una peluca marrón y dije: Ay, yo soy ‘Lola’ y me bautizaron con ‘Lola’ y de ahí pa’ lante ya fue historia. La gente empezó a compartir mis videos, la gente empezó a gustarle mi contenido y empezaron a seguirme y hasta el sol de hoy gracias a Dios”, expresó.

Según el humorista, toda la vida he tenido una mejor amiga, que tiene muchas cosas de “Lola”. De ahí nació su inspiración, que con el pasar del tiempo le fue agregando asuntos de su propia personalidad, de allegados, y hasta cualidades de su papá. De igual modo, Willy hace de sí mismo, como la pareja sentimental de “Lola”, y también interpreta el personaje de su mejor amiga “Letty”, que ha ido cobrando mucha popularidad.

Mientras interpreta a varios personajes en las apariciones de comedia, no niega lo retante que ha sido grabarse a sí mismo, cambiar de personaje, editar y todo lo que ha conllevado mantener activo su proyecto en las plataformas digitales.

Lola, uno de los personajes que interpreta Willy Sant. (Suministrada)

“Ha sido un camino de aprendizaje, porque antes yo grababa una parte, me cambiaba, me quitaba la peluca, me cambiaba, me ponía lo otro, grababa, me volvía a cambiar. Podía estar fácilmente cuatro horas grabando un solo video de un minuto. Con el pasar del tiempo, comencé a hacer y escribir guiones, a editarlo mucho mejor y ahora solo tardo haciendo un vídeo unos 20 a 25 minutos”, indicó el talento, quien tomó cómo única clase relacionada con las artes fue en cinematografía por dos meses. “Aprendí con los cantazos. Aprendí a editar con las aplicaciones poco a poco”.

Aunque antes de la pandemia ya contaba con muchos seguidores porque realizaba videos constantemente en Facebook y en YouTube, no fue hasta esa temporada de encierro obligatorio que tomó más auge y comenzó a ganar más seguidores, pues todos los días se conectaba en vivo para entretener y hacer reír con su personaje. De crear contenido para YouTube y Facebook, luego más tarde comenzó en Instagram hasta llegar a Tik Tok, plataforma con la que cuenta la mayor cantidad de seguidores, con 1.3 millones.

Este comediante, quien se considera un apasionado del cine y uno de sus sueños más grandes es hacer una película, comenzó a hacer pequeños shows en diversos pueblos de Puerto Rico. Luego se mudó al estado de la Florida, debido a los estragos del huracán María, donde a petición de su público, se lanzó a hacer su primer espectáculo en solitario fuera de su isla.

“Para mí fue un reto súper grande y era uno de mis mayores miedos, empezar en lo que es el teatro, el ‘stand up comedy’, que los respeto demasiado, pero es una adrenalina que me encanta después de que la probé. Aquí donde resido, en el restaurante El Cilantrillo hice mi primer ‘stand up comedy’ en solitario, ante 120 personas y se fue ‘sold out’. No me lo podía creer. Los nervios que me dan ahora no se comparan con ese primer show, que hasta vomité. Fue una cosa impresionante, jamás me voy a olvidar de eso”, puntualizó.

Aunque su espectáculo está dirigido a un público adulto, Willy asegura que lo puede escuchar cualquier persona. “No vas a encontrar nada subidito de tono ni vulgaridades. No vas a encontrar malas palabras, nada de eso. Es un show completo, tiene música, mucho baile, mucha comedia, anécdotas, visuales, y mucho entretenimiento”, dijo acerca del “Qué Clase E’ Viaje” con el que se ha presentado ante miles de personas en diversas ciudades de Estados Unidos.

¿Lola cambió tu vida?, le preguntamos. “Yo vivo de esto gracias a Dios y Lola vive de esto también. Lola cambió mi vida, en cierta parte el empeño que le he puesto al personaje de Lola, ha tenido sus frutos, realmente ha sido muy bueno. Comencé a vivir de esto, desde las mismas redes sociales, y Facebook fue el que el que me ayudó a posicionarme y monetizar”, explicó el comediante, quien pudo dejar de trabajar en la Correo Postal para dedicarse al mundo de la comedia. Como un anhelo a corto plazo, a Willy le ilusiona con presentarse en un evento multitudinario en su tierra.

Entre sus videos que se han viralizado y que les dio otro giro a su carrera, Willy destacó dos videos. “Uno fue el de la ‘picaera’ en el personaje de Lola, de que empezaba el día comiendo bien y luego terminaba comiendo todo tipo de comida que no podía comer. Lola hablaba de la ‘picaera’, ‘picaera’ y picaera. Como para 2020 y 2021 se viralizó y salió hasta en unas noticias en Puerto Rico. El otro fue uno del año pasado, en que sale Lola y tiene una caída en el clóset de su apartamento. Hasta moretones tuve al otro día en los muslos. Con ese video pasó demasiado. Se fue viral en diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos. Yo sabía que me iba a caer, porque era una gaveta plástica, que no iba a aguantar mi peso, pero no sabía qué tan duro me iba a dar. Y ese fue el chiste, que a la gente le encantó”, contó.

Josué Comedy, de la televisión al teatro con comedia familiar

Josué Torres, sin necesidad de recurrir al doble sentido, ha logrado un espacio en la comedia familiar. En los casi 20 años de trayectoria se podrían resumir que, de un drama religioso, pasó a ser parte de elencos de comedia en diversos programas de televisión, hasta llegar al teatro y luego dedicarse a la comedia familiar.

“Soy una persona de fe, quise comenzar a hacer comedia para toda la familia. Dejé lo que es el medio tradicional para comenzar hacer comedia familiar. Yo creo que todos tenemos un propósito en la vida y yo siempre sabía que, haciendo comedia para adultos, estaba un poco lejos de mi propósito. Creo que mi llamado en la vida es unir la familia, poder ver los niños reír con sus padres y que puedas llevar a tu mamá al teatro. Ahí fue que tomé la decisión personal”, compartió el comediante, natural de Lares.

Este creador de contenido, que se ha dado a conocer como “Josué Comedy”, entendió que había una necesidad de “sano humor”, por lo que esa ha sido su carta ganadora desde entonces, con la que comenzó a recorrer diferentes teatros por toda la isla. Para el 2015, aproximadamente logró hacer su primer show en solitario desde el Centro de Bellas Artes, de Guaynabo, de donde salió una rutina que se viralizó y que sirvió para agarrar “esa credibilidad que me hacía falta como comediante”.

“Realmente lo que me sacó de los millones de creadores de contenido que existen en el mundo, que hizo que la gente mirara y que las redes comenzaran a crecer, fue con el ‘stand up comedy’, es mi fortaleza. Cuando empecé a poner rutinas. Hubo un momento en mi vida que yo puse una rutina de la huelga de los maestros de mi hermana que es maestra, que decía ‘chavito, vellón, peseta, mi retiro se respeta’ y eso se fue viral. Millones y millones de personas lo vieron y lo compartieron. Creo que ese fue el video que hizo que la gente dijera, ‘espérate, este tipo es bueno en lo que hace’ y me ayudó muchísimo. Luego de ese video mi carrera cambió por completo”, explicó.

De acuerdo con Josué, ha sido un proceso que se he disfrutado mucho. Su crecimiento ha collevado grandes retos, pero asegura lo disfruta sobremanera porque cada cosa que hace lo acerca más a sus sueños y a su meta.

“Ha sido bonito porque he tenido la gente a mi alrededor. Uno solo nunca va a alcanzar su potencial más alto. Así que Papa Dios me ha dado el privilegio de tener gente linda a mi alrededor que confían en lo que hago y nos hemos disfrutado ese proceso de crecimiento que cada día nos acercamos más a un gran logro. Y yo creo que mientras uno esté creciendo y uno se esté acercando a su meta, siempre proceso es bonito, aunque tenga sus retos”, destacó el boricua, radicado en Estados Unidos, quien se presentará por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Con su show “Soy un papá fresita”, que ha llevado por Estados Unidos, lo presentará bajo el nombre “De Lares para el Choli”, el domingo, 14 de enero a las 6:00 p.m.

Gaby Alicea se enamoró de hacer reír a la gente

Por accidente, el teatro se convirtió en una pasión para Gaby Alicea, cuando un día a sus 25 años le tocó cubrir a un actor que faltó a una pieza teatral. Sin imaginar ni visualizarse como actor profesional, ya han pasado 17 años desde aquel entonces cuando se introdujo en las tablas y ha permanecido, aun cuando su bachillerato lo realizó en música en el Conservatorio de Puerto Rico.

“Fui maestro de música por varios años, hasta que llegó la comedia a mi vida y pues entonces me enfoqué en el área de la actuación y la comedia. Siempre entre mi círculo de amistades era el que traía el comentario gracioso, pero nunca, nunca me visualicé como un comediante. Cuando se me dio esa primera oportunidad en aquella comedia, ahí fue que me enamoré de hacer reír a la gente. Esa fue mi primera experiencia con público y me encantó. Me encantó tanto que seguí trabajando en pequeñas obras de teatro hasta que desarrollé mi primer personaje”, expresó.

“Don Sefe” fue ese personaje con el que comenzó a conquistar a las personas en diversas iglesias, cumpleaños y actividades corporativas. Con ese “viejito” visitó diferentes partes de la isla para presentarse e, incluso, su exposición fue extensiva al colaborar en un segmento de comedia de la emisora Nueva Vida 97.7.

“Soy un artista de ‘clean comedy’ o comedia limpia. No utilizo el doble sentido, malas palabras o chabacanería para hacer reír. Me encanta presentar escenas de la vida real, ‘sketch’ donde yo puedo presentarle a la gente situaciones de la vida real. Que las personas se identifiquen con lo que estoy haciendo”, explicó acerca de su estilo de hacer comedia, que en la actualidad tiene 199 mil seguidores en Instagram y 223 mil en Facebook.

Luego de lanzarse a hacer su primer show de “stand up comedy” en el 2015 en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo, con “El boricua es otra cosa”, que resultó ser uno exitoso, su próximo plan era presentarse en el estado de Florida. El huracán María retrasó sus planes, pero la pandemia los propició y se le dio. Bajo el mismo título, ha presentado un show que ha ido evolucionando e integrando a personajes con los que no contaba en un principio, como lo es “El Boricuita”, uno con el que ha cobrado popularidad y que se distingue por resaltar las cualidades de los boricuas. La primera vez que se presentó en un teatro de Orlando, Florida, ante aproximadamente 400 personas, para posteriormente visitar casi todo los Estados Unidos.

“Debido a que mi show se llama ‘El boricua es otra cosa’, pues la comunidad puertorriqueña allá afuera, son los que me siguen donde quiera que voy. El sentimiento patrio es increíble en Estados Unidos. Al darme a conocer por las redes sociales, estas magnificaron todo lo que llevaba haciendo por tanto tiempo. Las redes sociales me abrieron las puertas del mundo”, reiteró el comediante, que también cuenta con seguidores de Venezuela, Cuba y México.

Según explicó, sus plataformas sociales son el único medio que utiliza para promocionar sus shows, que llena en totalidad. Asimismo, señala los desafíos como creador de contenido, al grabarse, editar y de realizar más de un personaje, como el de “Mami”, que ha venido tomando auge.

Gaby Avilés en el personaje "Boricuita". (Suministrada)

“Realmente no soy muy tecnológico, pero poco a poco he ido aprendiendo. Trato de hacerme la vida más fácil, haciendo videos más sencillos como los que hacía antes. Me di a conocer mucho por las parodias y son mucho más complicadas que hacer ‘sketch’ cortos de comedia. En el proceso he ido aprendiendo cómo ir integrando la tecnología a lo que yo hago”, expresó el actor, quien se ha quedado en Puerto Rico, aun cuando en Estados Unidos mantiene a un público cautivo.

“Ha sido retante toda la experiencia y maravillosa también, porque pude descubrir a tiempo mi propósito, lo que me gusta hacer y la gente me ha aceptado. He podido vivir de lo que me gusta y descubrir eso ha sido de gran bendición. Me siento feliz. Tengo una familia maravillosa que me apoya, me acompañan donde quiera que voy, me los llevo de viaje. Me siento satisfecho y tengo muchos planes para los próximos años”, puntualizó Alicea, quien presentará su “stand up comedy” “El Boricua es otra cosa” en el Coca Cola Music Hall, el 3 de diciembre a las 5:00 p.m., en el que por primera vez integrará en vivo al personaje “Mami”, que se distingue por tirarle la chancleta al hijo.

Como uno de los videos virales destaca varios en los que interpreta al personaje Boricuita y él mismo, en donde explican cómo se dicen las palabras o frases al estilo boricua.