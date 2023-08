Como en cada enero, siendo una niña, la actriz Tita Guerrero y su hermano Tito, comenzaban el conteo regresivo para celebrar la época más feliz y que ilusión le provoca, la Navidad. Ese mismo ímpetu por la tradición navideña lo lleva latente aún en su adultez.

Las memorias son incalculables para esta comediante, desde pintar la casa para que estuviera lista, cambiar la ubicación de los muebles, hacer un cancionero para dar parrandas, colocar luces y adornos por doquier, hasta poner a tocar la música navideña y comprar pollo por, si les daban una parranda, hacer asopao.

Ahora, a ese conteo regresivo lo ha iniciado para lo que será su próxima puesta en el teatro, que ha titulado “Demasiada Tita en Navidad”, donde pondrá de manifiesto sus grandes pasiones, como lo es actuar, hacer reír y bailar, teniendo como tema principal la Navidad.

“Primero voy a explicarle a todo el mundo por qué desde enero para mí esa espera era tan importante, lo pachangueros que eran mis padres y cómo siempre el ambiente era propicio para el jolgorio y la fiesta. Supuestamente, en este espectáculo, yo nací en otro planeta que se llama Navidad. Me iban a mandar para el Polo Norte, pero llegué a Bayamón y de ahí sale todo. Van a ver quiénes son mis papás de verdad, con muchas fotos en proyecciones”, dijo acerca del guion, escrito por ella en colaboración con Erik “Chicho” Rodríguez y Víctor González.

PUBLICIDAD

En esta historia, que estrenará el 11 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Caguas, incluye al personaje “Grincho”, interpretado por el actor Gerardo Ortiz. Además, un grupo de 12 bailarines, bajo la dirección del experimentado coreógrafo Raúl de la Paz, acompañará a Tita en el escenario, quien dejará ver toda esa influencia cultural de la Navidad boricua, que también es salpicada con la estadounidense.

“La gente tiene que entender cómo en mi mente hay Navidades, desde Tennessee, hasta Yauco, Puerto Rico, y cómo al lechón le pongo una bufanda”, añadió.

Para quien esperaba con más fervor a Santa Claus que a los Reyes Magos, porque le llevaba más regalos, este viene siendo su quinto espectáculo en solitario. Así como los cantantes urbanos Karol G y Feid, que sugirieron un código de vestimenta para sus respectivos conciertos, Tita propone que el público vaya con alguna indumentaria o accesorio navideño.

“Vaya vestido de Navidad, listo para tomar coquito”, no vacila en decir, mientras invita al público a que vaya en actitud de party, para formar el jolgorio navideño, porque sin duda, para la locutora radial de “El Circo de la Mega” esta ha sido y es su época preferida del año.

“Celebrábamos siempre la Nochebuena, que después yo me daba cuenta que cada vez que estábamos el carro antes de salir, a mi mamá siempre se le quedaba la plancha prendida. Nosotros después fue que nos dimos cuenta, pero era la emoción de salir a celebrar Nochebuena y cuando regresábamos, ya estaban todos los regalos. Era algo como imposible porque mis papás estaban conmigo, así que la emoción de ese momento era maravillosa”, narró la también presentadora de “Viva La Tarde” de Wapa TV, quien adelantó que también va a presentar su obra en el Teatro Yagüez, en Mayagüez, en el segundo fin de semana de diciembre.

PUBLICIDAD

Tita Guerrero en preparación para la pieza teatral "Demasiada Tita en Navidad". (Suministrada)

Lo más que extraña

Con el transcurso de los años, la actriz, que recientemente ha salpicado con humor las obras teatrales “La guagua aérea, el musical” y “Esto está gufiao”, ha visto cómo las costumbres propias de esa época festiva han ido cambiando y se han visto afectadas, como lo han sido las parrandas, que ya no se escuchan tanto debido a los controles de acceso en las áreas residenciales.

“Extraño las parrandas, también porque ahora hay miedo de salir, de ir hasta donde el vecino, a ver qué está pasando, a chequear ese carro que yo no lo conozco... Antes, literalmente nosotros nos reuníamos a las 12 de la noche en mi casa en Bayamón. Se ensayaba y escogíamos el orden de las casas, hacíamos un mapa. Íbamos de casa en casa, las personas se cambiaban y se nos unían y a las 6:00 de la mañana estábamos comiendo asopao en otra casa. Antes teníamos como más flexibilidad para compartir. Ahora estamos más cerraditos”, detalla la actriz, quien no es la primera vez que lleva al teatro el tema navideño, pues en 2008 presentó lo que fue su primer “stand up comedy”, que tituló “Ese pobre lechón”.

De igual modo, la actriz que forma parte del elenco de “La verdadera historia de Cuca Gómez”, resalta que todas sus navidades han sido felices, incluso aquellas que ha pasado sola, como cuando se mudó por un tiempo a Los Ángeles, pues le complacía saber que su familia estaba bien. Empero, siendo su padre una figura esencial en su núcleo familiar, explicó cómo fue esa primera Navidad luego de sufrir la partida física de su progenitor en 2016.

PUBLICIDAD

“La más difícil fue cuando murió mi papá. Al morir en junio, en esas navidades a los seis meses, yo estaba más preocupada por mi mamá, pero la cogí y nos fuimos de viaje, que nada nos recordara... En los pueblos chiquitos, mi papá era de Yauco, la tendencia era que tú tenías que llorar al recibir el Año Nuevo porque era observar lo que había pasado, pero mi mamá me dijo, ‘tú no puedes empezar el año nuevo llorando. Para nosotras esa la Navidad más difícil y aun así, las dos y mi hermano hicimos lo posible por estar bien, meterle mano y empezar el año felices”, resaltó.