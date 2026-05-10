Puerto Rico, primera latina en llevarse el título de Miss Petite Global 2026

Hace unas horas, la joven Sofía Anaeli Paoli Vargas obtuvo el título Miss Global Petite 2026 en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, donde se celebró la competencia internacional.

La joven nacida en Yauco y criada en Ponce, es la primera latina y puertorriqueña en ganar el título de este certamen, que se celebra desde el 2022.

Paoli Vargas tuvo un impecable y magnífico desempeño, siendo desde el inicio una de las favoritas del público. Además de ser la nueva reina, fue gakardonada con los premios “Best in evening gown”, “Best in swimsuit”, “Social media influencer award” y “People’s choice award”.

Miss Petite España obtuvo el puesto de primera finalista, seguido de Reino Unido, Nigeria, Riviera Maya México y Francia.

Fue en noviembre de 2025 cuando la joven boricua representó al pueblo de Ponce, y obtuvo el título de Miss Petite Global Puerto Rico.

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Al presente, tiene un título universitario en ciencias biomédicas con una subespecialización en psicología, y aspira a ser médico.