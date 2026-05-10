Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico, primera latina en llevarse el título de Miss Petite Global 2026

Sofía Paoli Vargas tuvo un impecable y magnífico desempeño en el certamen internacional celebrado en Malasia

10 de mayo de 2026 - 12:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sofía Anaeli Paoli Vargas, la recién coronada Miss Petite Global 2026, representó a Ponce en el certamen local. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Hace unas horas, la joven Sofía Anaeli Paoli Vargas obtuvo el título Miss Global Petite 2026 en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, donde se celebró la competencia internacional.

RELACIONADAS

La joven nacida en Yauco y criada en Ponce, es la primera latina y puertorriqueña en ganar el título de este certamen, que se celebra desde el 2022.

Paoli Vargas tuvo un impecable y magnífico desempeño, siendo desde el inicio una de las favoritas del público. Además de ser la nueva reina, fue gakardonada con los premios “Best in evening gown”, “Best in swimsuit”, “Social media influencer award” y “People’s choice award”.

Miss Petite España obtuvo el puesto de primera finalista, seguido de Reino Unido, Nigeria, Riviera Maya México y Francia.

Fue en noviembre de 2025 cuando la joven boricua representó al pueblo de Ponce, y obtuvo el título de Miss Petite Global Puerto Rico.

Al presente, tiene un título universitario en ciencias biomédicas con una subespecialización en psicología, y aspira a ser médico.

A través de su plataforma “Sonrisa Oreja Oreja” imparte talleres sobre autoestima, bienestar emocional y desarrollo personal para jóvenes de todo Puerto Rico.

Tags
Miss Puerto Rico PetiteMiss Global Certamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 10 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: