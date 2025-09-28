De Puerto Rico la nueva Miss Teen Petite Continental 2025, Diaribel Tejeda

La noche del pasado sábado, Puerto Rico hizo historia en el escenario de los certámenes de belleza a nivel internacional cuando Diaribel Tejeda fue coronada como la primera Miss Petite Continental 2025 durante la primera edición del certamen celebrado en Asunción, Paraguay.

Así lo destacó la organización local Miss Teen World Puerto Rico a través de sus redes sociales, en las que manifestó la destacada participación de la delegada boricua, quien “desde el inicio del concurso reflejó no solo su preparación, sino también el talento, elegancia y compromiso que representa a Puerto Rico”.

“Este triunfo es un orgullo para nuestra isla y un ejemplo de lo que uno se propone se logra con dedicación y pasión”, destacó la organización acerca de la nueva reina, en una final en la que Guatemala quedó primera finalista.

Mientras tanto, la nueva soberana expresó su agradecimiento y sentir ante ese logro que una vez soñó.

“Puerto Rico, lo logramos. Hoy mi corazón está lleno de gratitud y orgullo. Haber conquistado la corona internacional es un sueño hecho realidad y una prueba de que con fe, disciplina y perseverancia, los sueños no tienen límites. Gracias a Dios, a mi familia, a mi equipo, a la organización y a todas las personas que me apoyaron con cada palabra, cada voto y cada gesto de amor. Esta corona no es solo mía, es de todos ustedes que creyeron en mí desde el primer momento. Puerto Rico brilló en Paraguay y hoy levanto esta victoria en nombre de mi isla hermosa”, destacó Tejeda, quien lució un vestido diseñado por Fernando Marinm.