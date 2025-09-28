Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de septiembre de 2025
90°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De Puerto Rico la nueva Miss Teen Petite Continental 2025, Diaribel Tejeda

El certamen internacional fue celebrado en Asunción, Paraguay

28 de septiembre de 2025 - 11:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diaribel Tejeda, fue coronada como la primera Miss Petite Continental 2025 en el certamen celebrado en Paraguay. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La noche del pasado sábado, Puerto Rico hizo historia en el escenario de los certámenes de belleza a nivel internacional cuando Diaribel Tejeda fue coronada como la primera Miss Petite Continental 2025 durante la primera edición del certamen celebrado en Asunción, Paraguay.

RELACIONADAS

Así lo destacó la organización local Miss Teen World Puerto Rico a través de sus redes sociales, en las que manifestó la destacada participación de la delegada boricua, quien “desde el inicio del concurso reflejó no solo su preparación, sino también el talento, elegancia y compromiso que representa a Puerto Rico”.

“Este triunfo es un orgullo para nuestra isla y un ejemplo de lo que uno se propone se logra con dedicación y pasión”, destacó la organización acerca de la nueva reina, en una final en la que Guatemala quedó primera finalista.

Mientras tanto, la nueva soberana expresó su agradecimiento y sentir ante ese logro que una vez soñó.

“Puerto Rico, lo logramos. Hoy mi corazón está lleno de gratitud y orgullo. Haber conquistado la corona internacional es un sueño hecho realidad y una prueba de que con fe, disciplina y perseverancia, los sueños no tienen límites. Gracias a Dios, a mi familia, a mi equipo, a la organización y a todas las personas que me apoyaron con cada palabra, cada voto y cada gesto de amor. Esta corona no es solo mía, es de todos ustedes que creyeron en mí desde el primer momento. Puerto Rico brilló en Paraguay y hoy levanto esta victoria en nombre de mi isla hermosa”, destacó Tejeda, quien lució un vestido diseñado por Fernando Marinm.

Tan reciente como en agosto pasado, la joven puertorriqueña Shalymeet Landor fue coronada como Miss Teen Globe International 2025, en el certamen celebrado en Aguas Calientes, México.

Tags
Certamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 28 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: