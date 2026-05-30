Marena Sofía celebra su fiesta de compromiso
La joven de 28 años aseguró que se disfrutará el evento a cabalidad
30 de mayo de 2026 - 5:15 PM
30 de mayo de 2026 - 5:15 PM
Lo que comenzó como unas vacaciones inolvidables por los paisajes de Budapest, Hungría, se transformó en el inicio de un nuevo y emocionante capítulo para la creadora de contenido puertorriqueña Marena Sofía. Tras anunciar con gran alegría su compromiso con el ingeniero industrial Pedro Díaz Casillas, la influencer ya se encuentra en los preparativos de una de las bodas más esperadas de las redes sociales.
La joven de 28 años, quien saltó al ojo público tras su aparición en el video “Neverita” de Bad Bunny, vive uno de sus momentos más plenos mientras comparte los detalles del gran día con su comunidad.
Hoy, sábado, la presentadora celebrará su “Engagement Party Diamond Sleek y Cloudtopia”. Como era de esperarse, ha revelado cada detalle en sus distintas plataformas
Con un rotundo“me caso con el amor de mi vida”, la exparticipante de“Super Chef Celebrities”de Wapa Televisión anunció un compromiso en diciembre de 2025 que ha cautivado a sus seguidores por su sinceridad y alegría desbordante.
En febrero de este año, en total complicidad con quienes la siguen, Marena Sofía compartió un detalle especial relacionado con el gran día. Se trata de algunas fotografías del “love story”.
En las instantáneas, la creativa aparece sonriente y ataviada de blanco. Junto a su prometido, derrochó pura complicidad.
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