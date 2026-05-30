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Ken-Y llena arena en Perú

El artista puertorriqueño llevó su concierto “Enamorado” por Latinoamérica y anuncia próxima parada en Argentina

30 de mayo de 2026 - 5:58 PM

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Concierto de Ken- Y en Perú. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante puertorriqueño Ken-Y reafirmó su conexión con el público latino al presentarse con un lleno total en el concierto “Enamorado”, celebrado el pasado miércoles, 27 de mayo, en el Arena 1 de Lima, Perú, donde reunió a más de 10,000 personas.

En una noche cargada de emociones, nostalgia y grandes éxitos, la presentación marcó otro importante capítulo en la gira internacional del artista, quien ha logrado transformar “Enamorado” en una experiencia musical que repasa toda su trayectoria.

Durante dos horas, los asistentes disfrutaron de un recorrido por los éxitos que marcaron generaciones, así como de los temas que han definido la exitosa carrera de Ken-Y como solista. Canciones como “Princesa” y “Como Lo Hacía Yo” provocaron una de las mayores ovaciones de la noche, demostrando el alcance y la permanencia de su repertorio en distintos mercados de América Latina.

“Ver un mar de gente cantar cada canción fue una experiencia inolvidable. Es una bendición poder continuar compartiendo mi música con públicos de diferentes países que han acompañado mi carrera durante tantos años. Este concierto confirmó que las canciones siguen conectando con nuevas generaciones y que el amor del público continúa intacto. Gracias Perú por recibirme siempre con tanto amor”, expresó Ken-Y.

La velada contó además con la participación especial de Eix, Angel López, Divino y Big Boy, quienes se unieron al espectáculo para ofrecer momentos memorables a los asistentes.

Uno de los elementos más destacados de la producción fue la participación de músicos y bailarines locales y puertorriqueños que acompañaron al artista en escena, destacando el talento boricua en una de las plazas más importantes de la región.

Concierto de Ken- Y en Perú.
Concierto de Ken- Y en Perú. (Suministrada)

El concierto “Enamorado” tuvo su estreno en el Centro de Bellas Artes de Santurce y posteriormente llegó a Chile en enero de este año.

La próxima parada de esta propuesta musical será en Argentina durante el mes de agosto, como parte de la expansión internacional de un espectáculo que ha logrado conectar con miles de seguidores dentro y fuera de Puerto Rico.

Con una carrera que supera dos décadas y un catálogo musical que continúa trascendiendo fronteras, Ken-Y demuestra que su música sigue ocupando un lugar privilegiado en el corazón del público latinoamericano.

Concierto de Ken- Y en Perú.
Concierto de Ken- Y en Perú. (Suministrada)
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Ken-YPerú
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