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Ester Expósito y María León entre las invitadas especiales del primer concierto de Bad Bunny en Madrid

En su primera interacción con el público, el artista boricua dijo que esperaba que los madrileños lo trataran bien

30 de mayo de 2026 - 3:33 PM

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Bad Bunny celebró este sábado el primero de 10 conciertos en Madrid. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hay noches que se quedan grabadas en la memoria de una ciudad, y el debut de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano es, sin duda, una de ellas. Con más de 60,000 gargantas que corearon cada verso, el estreno del ícono de la música urbana global en el estadio redefinió la escala del entretenimiento en vivo en Madrid.

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El concierto estaba previsto para empezar a las 9:00 p.m. Contrario a lo que ha ocurrido en la mayoría de las funciones de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, esta vez hubo un ligero retraso.

Antes de que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre del artista, saliera al encuentro, algunos de los asistentes vieron caras conocidas como Ester Expósito y María León en La Casita, el escenario secundario del concierto.

22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys26 y 27 de mayo- Lisboa, Portugal, Estádio da Luz22 de julio- Bruselas, Bélgica, King Baudouin Stadium
1 / 12 | Estos son los estadios en donde se presentará Bad Bunny en Europa. 22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys - Shutterstock

Desde los primeros acordes de “LA MuDANZA”, el artista puertorriqueño desató una energía eléctrica que encendió el estadio. Así, demostró por qué su primera vez en este emblemático recinto sería el evento más esperado del año.

El segundo tema del repertorio fue “Callaíta”. El público se paró para bailar al ritmo del éxito musical.

“Aquí voy a estar diez noches en Madrid, espero que me traten bien”, señaló el puertorriqueño mientras recordaba la última vez que estuvo en la capital de España.

El arranque del “show” continuó con otro de sus últimos temas, “PITORRO DE COCO”. “¿Quién me va a dar una ‘WELTiTA’ por Madrid?”, preguntó para anunciar la siguiente interpretación con la que deleitó junto al grupo musical Chuwi.

Inmediatamente, el vegabajeño salió al escenario para interpretar “TURISTA” con un tono profundamente melancólico. El estadio se envolvió en una atmósfera íntima y cargada de emoción.

Antes de comenzar “BAILE INOLVIDABLE” Bad Bunny se dirigió al público con una frase que lo encendió: “Madrid, baila y ama sin miedo”, dijo. Esto desató una ola de energía que hizo que todo el Metropolitano se pusiera a bailar al ritmo de esta salsa.

Cuando llegó el turno de cambiar de escenario para La Casita, otras caras reconocidas fueron vistas, como la actriz Ana de Armas y la influencer y cantante Mar Lucas. También, en esa parte, el cantante bailó brevemente junto a Expósito el tema “VeLDÁ”, causando furor entre los asistentes.

Medios españoles destacaron que el momento más explosivo del concierto llegó con “Safaera”.

Una vez cumpla con sus 10 conciertos en Madrid, Benito Antonio Martínez Ocasio continuará la gira el 20 y 21 de junio en Düsseldorf, Alemania, en el Merkur Spiel-Arena; el 23 y 24 de junio en Arnhem, Países Bajos, en el GelreDome; y el 27 y 28 de junio en Londres, en el Tottenham Hotspur Stadium. Después seguirá el 1 de julio enMarsella, Francia,en el Orange Vélodrome; el 4 y 5 de julio enParís, en La Défense Arena; y el 10 y 11 de julio en Estocolmo, Suecia, en la Strawberry Arena. El recorrido europeo cerrará con presentaciones el 14 de julio en Varsovia, Polonia; el 17 y 18 de julio en Milán, Italia; y el 22 de julio en Bruselas, Bélgica.

La figura de Bad Bunny se exhibe en el Museo de Cera de Madrid. El cabello y la barba fueron insertados pelo a pelo para conseguir mayor realismo en la figura. La figura exhibe los tatuajes del artista más escuchado del mundo en el 2025, según Spotify.
1 / 6 | ¡Tienes que verlo! Así luce Bad Bunny en el Museo de Cera de Madrid. La figura de Bad Bunny se exhibe en el Museo de Cera de Madrid. - Agencia EFE
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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