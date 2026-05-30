El puertorriqueño más famoso del mundo, Bad Bunny, entonó sus grandes éxitos por primera vez en el gigante suramericano en la noche del 20 de febrero.

1 / 9 Así será el boom económico en Madrid con los 10 conciertos de Bad Bunny

Así será el boom económico en Madrid con los 10 conciertos de Bad Bunny. El puertorriqueño más famoso del mundo, Bad Bunny, entonó sus grandes éxitos por primera vez en el gigante suramericano en la noche del 20 de febrero.

1 / 9 | Así será el boom económico en Madrid con los 10 conciertos de Bad Bunny. El puertorriqueño más famoso del mundo, Bad Bunny, entonó sus grandes éxitos por primera vez en el gigante suramericano en la noche del 20 de febrero. - Andre Penner

La serie de 10 conciertos de Bad Bunny en la capital Madrid, se ha transformado en uno de los grandes eventos económicos y turísticos del año en España.

La residencia que inicia este sábado en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid no solo ha roto récords de venta de boletos, sino que también proyecta un impacto económico estimado entre 185 y 220 millones de euros ($211 a $251 millones), según datos difundidos por Europa Press y recogidos por medios como Telemadrid.

Unas 600,000 personas asistirán a los espectáculos del artista puertorriqueño, y se estima que cerca del 40% viajará desde otras regiones o países para verlo.

1 / 12 | Estos son los estadios en donde se presentará Bad Bunny en Europa. 22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys - Shutterstock 1 / 12 Estos son los estadios en donde se presentará Bad Bunny en Europa 22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys Shutterstock Compartir

De acuerdo con reportes de Telemadrid, las ventas de boletos aéreos hacia la capital española aumentaron un 35.27% coincidiendo con las fechas de la residencia.

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El impacto también se refleja en el consumo diario de los asistentes. Las proyecciones apuntan a que los fanáticos gastarán entre 20 y 40 euros ($23 a $46) diarios en restaurantes de comida rápida, lo que generaría entre 14 y 28 millones de euros ($16 a $32 millones) para el sector, con un estimado de 15% hacia actividades de entretenimiento y recreación que se realizan principalmente durante la noche. Además, se estiman entre 14 y 18 millones de euros ($16 a $20 millones) en hostelería.

Madrid también goza de un repunte en la ocupación hotelera, que ya se sitúa entre el 82% y el 83% durante los días de mayor actividad de la gira, con tarifas que superan los 200 euros ($228) por noche en varias zonas de la ciudad.

El “perreo sorpresa” de Bad Bunny y Belinda en Puerto Rico "Acho, PR es otra cosa". La actriz mexicana y estrella del pop latino es mencionada por Benito en una canción. Mira cómo bailaron en el Choli.

El impacto económico de la residencia del intérprete de “Tití me preguntó” se analiza también en paralelo con otros grandes eventos internacionales en la ciudad, como la visita del papa León XIV. Aunque la agenda papal movilizará a más personas, analistas citados por medios españoles plantean que el turismo musical de Bad Bunny genera un nivel de gasto privado más concentrado y sostenido.

En fin, mientras miles de fanáticos comienzan a llegar a la capital española para el arranque de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, Madrid se prepara para varias semanas de intensa actividad turística y económica.

1 / 44 | Los logros históricos de Bad Bunny. Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. - Suministrada 1 / 44 Los logros históricos de Bad Bunny Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. Suministrada Compartir

¿Cómo compara este impacto con el generado en Puerto Rico durante su residencia?

El Nuevo Día reportó en septiembre de 2025 que de acuerdo a un estudio comisionado por el Municipio de San Juan la serie de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico superó los estimados iniciales, logrando $379 millones.

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Según la firma a cargo del análisis:Advantage Business Consulting (ABC) más de 500,000 visitantes llegaron a San Juan entre julio y septiembre para disfrutar del evento.

Hoteles, alquileres a corto plazo, restaurantes y empresas de transporte figuran entre los principales comercios beneficiados por la residencia, en sectores como Hato Rey, Santurce, Condado y Viejo San Juan.

El análisis de ABC encontró que la ocupación hotelera, durante la residencia, incrementó 30% respecto al mismo periodo en 2024, a la vez que la ocupación de los alquileres a corto plazo aumentó 118%.

Además, según datos de Aerostar Airport Holdings, el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, aumentó 4.6% en agosto pasado.

"¡Una locura!": constructor de enorme monte en conciertos de Bad Bunny describe el proceso Rafael “Rafy” Pérez narró a El Nuevo Día que se necesitaron tres plataformas y una carpa gigante en los terrenos del antiguo "Oso Blanco" para montar la escenografía.

El tráfico doméstico creció 3.3%, con 1,023,396 de pasajeros, mientras que el tráfico internacional registró un alza de 13.7%, con 163,234 viajeros.

En relación al análisis de ABC, Moody’s hizo un estimado más modesto en torno al impacto económico de la residencia de Bad Bunny: $250 millones.