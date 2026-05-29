Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nahomi Mejía aclara por qué nominó a Verónica del Castillo en “LCDLF6″

“Yo sí pensé en posibles empates”, dijo

29 de mayo de 2026 - 6:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nahomi Mejía es la mejor amiga de Curvy Zelma. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El poder de la amistad en los “reality shows” puede ser más fuerte que cualquier estrategia de aislamiento. El paso de Nahomi Mejía por “La casa de los famosos 6″ —marcado por su emotivo reencuentro y visita de apoyo a Curvy Zelma— redefinió el rumbo del juego en las nominaciones y encendió las alarmas de los competidores, consolidándola como una aliada externa capaz de mover las piezas clave del tablero.

RELACIONADAS

Esta mañana, la mexicana acudió a sus redes sociales para explicar su nominación. De esta manera, acabó con cualquier rumor y falsa información.

“Y ahora, con respecto a mi nominación, obviamente yo sí pensé en posibles empates porque no sé por qué los otros familiares sabían que había que nominar, que iban a empatar. Obviamente yo no quería que subieran todos los ‘Guerreros’ no solo por proteger a mi Curvy, sino a varios”, dijo.

De los señalamientos de supuesta santería contra Eduardo Antonio “El Divo” hasta sus críticas mordaces hacia Jeni de la Vega, la creadora de contenido ha tomado un rol protagónico implacable en la competencia. Su reciente y explosivo enfrentamiento verbal con Cristina Porta en las pantallas de Telemundo deja claro que Mejía no se callará nada, convirtiéndose en el jurado más severo y polémico de esta sexta temporada.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 29 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: