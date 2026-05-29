Nahomi Mejía aclara por qué nominó a Verónica del Castillo en “LCDLF6″

El poder de la amistad en los “reality shows” puede ser más fuerte que cualquier estrategia de aislamiento. El paso de Nahomi Mejía por “La casa de los famosos 6″ —marcado por su emotivo reencuentro y visita de apoyo a Curvy Zelma— redefinió el rumbo del juego en las nominaciones y encendió las alarmas de los competidores, consolidándola como una aliada externa capaz de mover las piezas clave del tablero.

Esta mañana, la mexicana acudió a sus redes sociales para explicar su nominación. De esta manera, acabó con cualquier rumor y falsa información.

“Y ahora, con respecto a mi nominación, obviamente yo sí pensé en posibles empates porque no sé por qué los otros familiares sabían que había que nominar, que iban a empatar. Obviamente yo no quería que subieran todos los ‘Guerreros’ no solo por proteger a mi Curvy, sino a varios”, dijo.

De los señalamientos de supuesta santería contra Eduardo Antonio “El Divo” hasta sus críticas mordaces hacia Jeni de la Vega, la creadora de contenido ha tomado un rol protagónico implacable en la competencia. Su reciente y explosivo enfrentamiento verbal con Cristina Porta en las pantallas de Telemundo deja claro que Mejía no se callará nada, convirtiéndose en el jurado más severo y polémico de esta sexta temporada.

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