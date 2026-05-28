Familiares entran a “LCDLF6″ para nominar junto a los habitantes

Cien días de encierro se dicen fácil, pero dentro de "La casa de los famosos 6″, el centenar de jornadas se ha traducido en lágrimas, aislamiento y muros que lucen cada vez más estrechos. El codiciado día 100 no llegó solo con el cansancio acumulado, sino con un bálsamo de vulnerabilidad tras los emotivos reencuentros familiares.

Sin embargo, la tregua es una ilusión: con la final a la vuelta de la esquina y los habitantes en su punto más sensible, los hilos de la estrategia se tensaron al máximo en una convivencia al límite.

“Ellos entrarán con amor, pero en ‘La casa’ todo puede pasar ¿Esto traerá paz o más caos?″, escribieron en una de las plataformas dedicadas al “reality show”.

La publicación hizo referencia a la dinámica especial que preparó la producción para festejar los 100 días de competencia. Esta noche, los familiares tuvieron la oportunidad de nominar junto a los habitantes.

Cada familiar se encargó de sumarle un punto a un habitante. Luego pudieron reencontrarse sus seres queridos por un período limitado.

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Familiares

Josh Martínez - Marlene (madre)

Fabio Agostini - Bruno (hermano)

Luis Coronel - Cristina (esposa)

Celinee Santos - Mercedes (madre)

Stefano Piccioni - Rosana (madre)

Curvy - Nahomi (amiga)

Kenny Rodríguez - Anita (madre)

Caeli - Eduardo (padre)

Horacio Pancheri - Isabela (esposa)

Yoridán Martínez - Juan (padre)

Verónica del Castillo - Darwin (hijo)