Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sandra Itzel sale de “LCDLF6″: “Estoy muy tranquila”

La actriz y cantante se despidió de la mansión con mucho agradecimiento hacia los habitantes del cuarto Tierra

26 de mayo de 2026 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sandra Itzel también fue participante del "reality show" "¡Así se baila!" de Telemundo. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Para gran parte del público, el nombre de Sandra Itzel evoca de inmediato su consolidada carrera en la actuación o su poderosa faceta musical como vocalista en proyectos de gran arraigo popular. Sin embargo, la industria del entretenimiento actual exige una reinven

RELACIONADAS

ción constante, y es así como la artista decidió dar un giro radical al cruzar las puertas de un formato tan demandante y expuesto como “La casa de los famosos” de Telemundo.

Despojándose de los libretos y la protección de los escenarios tradicionales, su ingreso a la mansión significó un choque directo con la cruda realidad del encierro en vivo.

Ayer, lunes, la multifacética se convirtió en la eliminada más reciente de la competencia. Su salida, según explicó, no la tomó por sorpresa.

“En las últimas semanas de ‘La casa’ todo cambia en segundos. Sandra Itzel es la eliminada de la noche… dejando a Caeli sola en el equipo Fénix. ¿Te lo esperabas?”, lee el anuncio de Telemundo Realities.

Esta es la tercera semana consecutiva en la que salen mujeres pertenecientes a las habitantes que llegaron en la fecha más reciente al “reality”. La única que queda con vida de este grupo es Verónica del Castillo.

“Mi intuición me decía que hoy era el día. Me vengo agradecida con los chicos de Tierra, dándoles consejos a Caeli. Estoy muy tranquila y espero que hayan podido conocerme un poco más en sus casas”, comentó.

Asimismo, considera que la eliminada de la reciente semana debió ser Del Castillo por ser también de las nuevas participantes y ser su rival de cuarto.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famososTelemundotelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 26 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: