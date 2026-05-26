Sandra Itzel sale de “LCDLF6″: “Estoy muy tranquila”

Para gran parte del público, el nombre de Sandra Itzel evoca de inmediato su consolidada carrera en la actuación o su poderosa faceta musical como vocalista en proyectos de gran arraigo popular. Sin embargo, la industria del entretenimiento actual exige una reinven

ción constante, y es así como la artista decidió dar un giro radical al cruzar las puertas de un formato tan demandante y expuesto como “La casa de los famosos” de Telemundo.

Despojándose de los libretos y la protección de los escenarios tradicionales, su ingreso a la mansión significó un choque directo con la cruda realidad del encierro en vivo.

Ayer, lunes, la multifacética se convirtió en la eliminada más reciente de la competencia. Su salida, según explicó, no la tomó por sorpresa.

“En las últimas semanas de ‘La casa’ todo cambia en segundos. Sandra Itzel es la eliminada de la noche… dejando a Caeli sola en el equipo Fénix. ¿Te lo esperabas?”, lee el anuncio de Telemundo Realities.

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Esta es la tercera semana consecutiva en la que salen mujeres pertenecientes a las habitantes que llegaron en la fecha más reciente al “reality”. La única que queda con vida de este grupo es Verónica del Castillo.

“Mi intuición me decía que hoy era el día. Me vengo agradecida con los chicos de Tierra, dándoles consejos a Caeli. Estoy muy tranquila y espero que hayan podido conocerme un poco más en sus casas”, comentó.

Asimismo, considera que la eliminada de la reciente semana debió ser Del Castillo por ser también de las nuevas participantes y ser su rival de cuarto.