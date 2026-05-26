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Gil Marie López “se luce” como copresentadora de “Hoy día”

La boricua se mostró feliz y entusiasmada junto al elenco del matutino de Telemundo

26 de mayo de 2026 - 2:33 PM

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Gil Marie López culminó sus labores en "Día a día" en el mes de mayo. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hay figuras de la televisión que informan, y hay otras que se convierten en parte de la familia. Gil Marie López pertenece, sin duda, al segundo grupo.

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A lo largo de los años, los televidentes no solo han sido testigos de su crecimiento profesional frente a las cámaras, sino que han celebrado sus alegrías y la han apoyado en sus momentos de vulnerabilidad. Su reciente decisión de buscar nuevos rumbos profesionales dejó un vacío en las tardes boricuas, pero también un legado de empatía difícil de igualar.

Esta mañana, la presentadora sorprendió a sus fanáticos tras aparecer en el programa “Hoy día” de Telemundo. A través de la sección de historias de su cuenta de Instagram, López se dejó ver junto a Lissette Eduardo, mejor conocida como “Chiky Bombom”.

La creadora de contenido dominicana, por su parte, se mostró entusiasmada por la presencia de la boricua. “Hoy tenemos a Gil”, adelantó.

Telemundo Puerto Rico “, de igual modo, celebró la reaparición de la excoanimadora de “Día a día”. Mediante sus redes sociales la felicitaron y expresaron su orgullo.

Convertida en una de las figuras más elegantes y versátiles de la televisión hispana, López ha deslumbrado tanto en las tardes cotidianas como en las alfombras de los Premios Billboard. Sin embargo, su verdadero magnetismo radica en que su sofisticación exterior es el reflejo de una sólida trayectoria profesional que hoy toma un nuevo e importante impulso en Miami.

Luego de que Gil Marie López anunció su salida de “Día a día” de Telemundo Puerto Rico tras diez años de labor ininterrumpida, la modelo copresentó este martes el vespertino por última vez.El programa especial estuvo colmado de sorpresas. Entre ellas, la visita de sus hijas Lorena, Catalina y Fernanda, así como la de su esposo Cristian DiezLópez mantiene su rol como presentadora del “reality show” “Objetivo Fama” y Premios Tu Música Urbano, que este año conducirá junto a la Miss Universe 2019, Zuleyka Rivera.
1 / 11 | "Día a día" despide a Gil Marie López por todo lo alto . Luego de que Gil Marie López anunció su salida de “Día a día” de Telemundo Puerto Rico tras diez años de labor ininterrumpida, la modelo copresentó este martes el vespertino por última vez. - Suministrada / Río Hernández / Telemundo Puerto Rico
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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