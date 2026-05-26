Gil Marie López “se luce” como copresentadora de “Hoy día”
La boricua se mostró feliz y entusiasmada junto al elenco del matutino de Telemundo
26 de mayo de 2026 - 2:33 PM
26 de mayo de 2026 - 2:33 PM
Hay figuras de la televisión que informan, y hay otras que se convierten en parte de la familia. Gil Marie López pertenece, sin duda, al segundo grupo.
A lo largo de los años, los televidentes no solo han sido testigos de su crecimiento profesional frente a las cámaras, sino que han celebrado sus alegrías y la han apoyado en sus momentos de vulnerabilidad. Su reciente decisión de buscar nuevos rumbos profesionales dejó un vacío en las tardes boricuas, pero también un legado de empatía difícil de igualar.
Esta mañana, la presentadora sorprendió a sus fanáticos tras aparecer en el programa “Hoy día” de Telemundo. A través de la sección de historias de su cuenta de Instagram, López se dejó ver junto a Lissette Eduardo, mejor conocida como “Chiky Bombom”.
La creadora de contenido dominicana, por su parte, se mostró entusiasmada por la presencia de la boricua. “Hoy tenemos a Gil”, adelantó.
Telemundo Puerto Rico “, de igual modo, celebró la reaparición de la excoanimadora de “Día a día”. Mediante sus redes sociales la felicitaron y expresaron su orgullo.
Convertida en una de las figuras más elegantes y versátiles de la televisión hispana, López ha deslumbrado tanto en las tardes cotidianas como en las alfombras de los Premios Billboard. Sin embargo, su verdadero magnetismo radica en que su sofisticación exterior es el reflejo de una sólida trayectoria profesional que hoy toma un nuevo e importante impulso en Miami.
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