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Abanicos y lino para el calor extremo en la espera del concierto de Bad Bunny en Lisboa

El artista boricua presenta esta noche su primer concierto en Portugal en el marco de su gira europea ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’

26 de mayo de 2026 - 2:28 PM

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Los abanicos y las botellas de agua fueron el accesorio más usado este martes por los seguidores del cantante Bad Bunny en Lisboa horas antes de su primer concierto en Portugal en el marco de su gira europea 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', tras su paso por Barcelona y antes de montar su residencia particular en Madrid. (Carlota Ciudad)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Lisboa- Los abanicos y las botellas de agua fueron el accesorio más usado este martes por los seguidores del cantante Bad Bunny en Lisboa horas antes de su primer concierto en Portugal en el marco de su gira europea ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, tras su paso por Barcelona y antes de montar su residencia particular en Madrid.

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La capital ha registrado esta jornada máximas de 36 grados, de acuerdo al Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), unas temperaturas que pusieron a prueba a los primeros en llegar a las inmediaciones del Estádio da Luz, el campo del club de fútbol Benfica y donde se celebrarán los dos espectáculos que el artista realizará en este país.

Para afrontar el calor, los asistentes acudieron con abanicos e incluso algún paraguas a modo de sombrilla.

Abundaban también los vendedores ambulantes de botellas de agua para los que no estuvieran tan preparados. Lo tuvieron más fácil los que, como un guiño al origen caribeño del cantante, habían elegido ropa veraniega con predominancia del lino y los tonos claros.

Entre los que rondaban el estadio ya horas antes del concierto estaba el venezolano Jean Marco Ambrosio, que en declaraciones a EFE dijo que no se ha preparado para el calor, pero que no le da importancia, ya que podrá ver a su ídolo en directo.

“Vengo esperando el concierto desde hace muchos años, porque él en Europa no hacía gira desde hace mucho. Siempre lo he seguido desde hace muchos años. Mi álbum favorito es ‘Un verano sin ti’ y ahora con este ‘Debí tirar más fotos’ volver a la esencia latina es increíble”, dijo Ambrosio, residente en Lisboa desde hace una década.

Para disfrutar totalmente de la experiencia ha pedido dos días libres en el trabajo, hoy y mañana.

A pocos metros de distancia estaba Manuel Mirabal, de madre venezolana y padre portugués, que también decidió tomarse el día libre para poder ver al artista puertorriqueño.

Vestido con un pantalón de lino, una camisa ancha desabrochada y una bandera de Venezuela anudada en la cintura, Mirabal explicó a EFE que su vestimenta busca recordar las raíces latinoamericanas.

“Soy una persona a la que le gustan los conciertos porque me gusta sentir el momento y, dependiendo del concierto, uso un ‘outfit’ representando a mi país o las raíces del concierto. En este caso, como es Bad Bunny, representa a Latinoamérica, y quería que fuera un ‘outfit’ más caribeño, más fresco”, precisó.

Llegados desde Sevilla, Marina Romero y Wilson René Rodríguez se encuentran en Lisboa tras no haber conseguido entradas para ninguno de los 10 espectáculos previstos para Madrid.

“Primero probamos Madrid y a los dos nos daba error, porque cada uno teníamos una cuenta, pero nos metimos por casualidad en Lisboa y pudimos entrar en la cola de espera. Estuvimos como 2 ó 3 horas casi y dijimos: ‘No vamos a pillarla ni de broma’, pero al final sí la pillamos”, celebró Marina.

Aprovechando que están en otro país, decidieron llegar el lunes, para hacer turismo, y tienen previsto visitar lugares emblemáticos de la capital, como la Torre de Belém, que reabrirá el miércoles al público tras un año cerrada por reformas, o el barrio de Alfama.

Benito Antonio Martínez Ocasio tiene previstos dos conciertos en Lisboa, este martes y el miércoles, cuando se espera que prosiga el calor.

Está previsto que tras su paso por Barcelona y Lisboa, Bad Bunny ofrezca diez conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys26 y 27 de mayo- Lisboa, Portugal, Estádio da Luz22 de julio- Bruselas, Bélgica, King Baudouin Stadium
1 / 12 | Estos son los estadios en donde se presentará Bad Bunny en Europa. 22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys - Shutterstock
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Bad BunnyConciertosLisboaPortugal
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