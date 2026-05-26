Fallece el cineasta puertorriqueño José Iván “Chiván” Santiago Rivera, director de “Talento de barrio”

El cine y la televisión puertorriqueña están de luto tras la muerte del cineasta José Iván “Chiván” Santiago Rivera, quien falleció la noche del domingo, 24 de mayo de 2026, luego de enfrentar una larga batalla contra el cáncer. Nacido en Humacao y criado en Yabucoa hace 70 años, Santiago Rivera fue reconocido por su versatilidad creativa y su aportación a distintas áreas de la comunicación, dejando un legado de más de cuatro décadas en la industria audiovisual.

“Chiván era multifacético, ya que dominaba todos los aspectos del cine y tenía una habilidad grandísima. Dirigió sus películas, hacía fotografía, en sonido era buenísimo y en la edición fue un líder”, indicó el cineasta Douglas-Pedro Sánchez, quien confirmó la noticia de la muerte. “Tenía una gran habilidad y también participaba en la creación de los guiones. Hacía de todo, era el ‘hombre orquesta del cine’. Como persona, era muy amable y amigable, que que echó el resto en todo lo que hacía”.

José Iván “Chiván” Santiago Rivera, a la derecha, junto a Anita Garza, a la izquierda, en una imagen de la producción "Cualquier cosa". (Suministrada)

Su nombre está estrechamente ligado a la película “Talento de barrio” (2008), la cual dirigió y que fue protagonizada por el artista urbano Daddy Yankee, considerada su proyecto de mayor alcance comercial y uno de los filmes puertorriqueños más populares de su época.

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Más allá de este éxito, la trayectoria de Santiago Rivera se distinguió por su diversidad de roles. A lo largo de su carrera trabajó como productor, director, guionista, editor, camarógrafo y actor, demostrando una capacidad poco común para abarcar múltiples disciplinas dentro del medio audiovisual. Su formación académica incluyó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también ejerció la docencia en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), consolidando una visión integral del cine.

Su carrera profesional despegó en la década de 1970, periodo en el que participó en proyectos televisivos, cine experimental, documentales y producciones teatrales estilo “off-Broadway”. En 1976, obtuvo reconocimiento internacional al recibir un premio como mejor actor por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en México por su participación en la producción “Fotonovela”.

Recorte de periódico de un artículo sobre José Iván “Chiván” Santiago Rivera y su película "Laura Lógica". (Picasa)

En los últimos años de su vida, su salud se vio severamente afectada por una serie de complicaciones médicas que incluyeron una lesión y posteriormente un tumor en la garganta, lo que derivó en la pérdida de su capacidad de hablar. Esta condición lo obligó a retirarse en 2019 de su trabajo en WIPR-TV, donde laboró por más de dos décadas. A pesar de su retiro, continuó vinculado a la industria mediante asesorías y revisión de proyectos, manteniendo intacto su deseo de crear.

Santiago Rivera enfrentó su enfermedad con el apoyado de su familia, incluyendo a su esposa, María López Alicea, y su hijo, José Iván Santiago López.

“Entre sus trabajos, entiendo que ‘Laura lógica’, la última película que filmó mientras trabajaba en el CUEC, fue bastante radical y una especie de cine poesía donde todo es muy asociativo”, añadió Sánchez, director de las película “La última gira” y “Sol de medianoche”. “Además, está ‘Talento de barrio’, a la cuál le echó muchas ganas y logró unas buenas actuaciones de Daddy Yankee y de Katiria Soto. Sin duda, lo vamos a extrañar, pero su legado permanecerá vivo en las imágenes que ayudó a construir y en las generaciones de profesionales que inspiró”.

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Al momento no hay detalles de las exequias fúnebres.

José Iván “Chiván” Santiago Rivera en una imagen de la producción "Cualquier cosa". (Picasa)

Filmografía como director de José Iván “Chiván” Santiago Rivera