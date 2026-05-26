RaiNao estrena su disco “Marcriá”

La artista puertorriqueña RaiNao anda de estreno con su segundo álbum de estudio, “Marcriá”, lanzado bajo el sello RIMAS Entertainment.

“He estado creando este álbum durante los últimos dos años, pero todo comenzó mucho antes, con una experiencia hermosa en mi crianza que despertó algo inexplicable dentro de mí. He guardado esa experiencia en los lugares más protegidos de mi memoria y, 13 años después, la convertí en canciones”, reveló la cantante en declaraciones escritas.

“Marcriá”, según detalla el comunicado de prensa se desarrolló como un viaje sensorial que transita de la luz hacia terrenos emocionales más oscuros. El álbum comienza explorando la sensación física del amor, desde una expansiva y profundamente arraigada experiencia caribeña, antes de desplazarse gradualmente hacia otros temas como los ciclos emocionales, el conflicto interno y la mortalidad.

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RaiNao escribió y produjo cada tema del álbum, además de interpretar instrumentos, incluyendo saxofón y percusión. El proyecto fue desarrollado en estrecha colaboración con el productor e ingeniero de sonido Wiso Rivera, quien coprodujo la mayor parte del álbum y lideró gran parte de su ingeniería sonora.

Estructurado rigurosamente alrededor de tratamientos sensoriales, Marcriá forma un universo experimental donde la composición, y la interpretación funcionan como un solo gesto continuo. En lo sonoro, el álbum mezcla guaguancó, bomba, jazz, reggaetón y texturas experimentales. Los arreglos muiscales enfatizan tanto la atmósfera y la sensación como el ritmo y la estructura, abrazando tanto la palabra como la melodía.

“Vivo con las ganas de tomar riesgos y el impulso de evolucionar y hacer crecer nuestros sonidos… mis referencias más sinceras son los pilares de generaciones pasadas y los artistas valientes de mi isla y del Caribe. Me propuse inmortalizar algunas de mis voces caribeñas favoritas en este proyecto… esa es la verdadera definición de marcriá”, expresó la cantante.

El álbum cuenta con colaboraciones de artistas veteranos como la cantante cubana Omara Portuondo, la banda Cultura Profética y el cantante Andy Montañez. Se une además, El Laberinto del Coco, la banda dominicana de pop Solo Fernández y la participación especial del artista multifacético Frido Vargas.

“Cada canción nace de tratamientos sensoriales… de colores, sabores, espacios reales, sensaciones, olores y texturas que llegan a mí a través de la virtud de estar presente. Marcriá fue hecho para sentirse”. añadió RaiNao.

A lo largo de sus 16 canciones, el álbum atraviesa un arco emocional definido con un eufórico con “teaser”, que transiciona a la memoria de un amor imaginario en “GRIS”, el calor intenso de “sofocón” y la atracción disimulada de “mariposas en el estómago” junto a El Laberinto del Coco. A mitad del proyecto, las colaboraciones amplían la profundidad emocional, empezando con la pasión en “dandovueltasdandovueltas…” con Omara Portuondo, la incertidumbre en “dame la verde” con Cultura Profética y los finales inevitables en “tornasol” junto a Solo Fernández.

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El álbum se vuelve cada vez más introspectivo, explorando, la obsesión y la liberación emocional a través de temas como “ODIO A TU NOVIA” y “ε=┌(;･_･)┘”, antes de llegar a “cántaro”, una exploración a la muerte y el recuerdo con Andy Montañez.

El tema final, “Marcriá”, incorpora la recitación de un poema de la poeta humacaeña Ángelamaría Dávila.