Cantante de popular banda de heavy metal se separa de su esposa y declara: “Soy un hombre orgullosamente gay”

A través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales, el vocalista de la banda estadounidense de hardcore punk y metalcore Beartooth, Caleb Shomo, reveló públicamente su orientación sexual y en el que seguró que actualmente se identifica como un “hombre orgullosamente gay”, tras 14 años de matrimonio con la actriz Fleur Shomo.

La confesión con la que coloca punto final a los rumores fue compartida el pasado sábado mediante una extensa publicación en su cuenta de Instagram, en la que el músico explicó que decidió hablar abiertamente sobre su vida personal tras semanas de especulaciones.

“He sentido la necesidad de aclarar las cosas antes de que esto afecte a las personas que amo”, expresó Shomo al inicio del mensaje, en el que también reconoció que ha atravesado un largo proceso interno relacionado con su identidad y salud emocional.

“Esto es algo que he estado desentrañando y enfrentando en mi vida durante bastante tiempo”, continuó. “Ha sido difícil navegar por los sentimientos en torno al tema y averiguar qué hacer con este hecho”.

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Mientras se esforzaba por “perseguir quién soy en lo más profundo de mi alma” a través de la música de su banda de rock, Caleb admitió que no se permitió “realmente desenterrar las raíces” de su “depresión, odio a sí mismo, autodesprecio y desesperanza” durante mucho tiempo.

El cantante de 33 años también admitió que recurrió al alcohol como una forma de ocultar conflictos personales que no sabía cómo enfrentar.

“He pasado una década enterrando sentimientos con alcohol, y honestamente, cuando decidí dejarlo y centrarme en explorar por qué me sentía así durante tanto tiempo, ha sido un camino directo para reconciliarme con mi sexualidad con la esperanza de que eventualmente me lleve a experimentar el amor propio”, explicó.

Del mismo modo, Shomo explicó que el proceso de composición del próximo álbum de Beartooth estuvo marcado por una decisión personal de mostrarse de manera completamente honesta, tanto en sus letras como en su vida cotidiana.

“Una cosa que decidí antes de escribir una sola nota o letra del próximo álbum es que pase lo que pase, me expresaré de manera completa y sincera”, señaló.

Según se informó, apenas horas después, su esposa, conocida por su participación en la galardonada serie “The Pitt” compartió un mensaje en el que describió el proceso de separación como una experiencia “desorientadora y dolorosa”, a la vez que manifestó su apoyo a Caleb Shomo.