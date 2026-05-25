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Ricky Martin reacciona a incidente con gas lacrimógeno en uno de sus conciertos

Las autoridades no han confirmado la identidad de la persona responsable de estos hechos

25 de mayo de 2026 - 3:43 PM

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El astro boricua Ricky Martin  (Nahira Montcourt)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El concierto que Ricky Martin ofreció hace unos días en Montenegro, como parte de su gira por Europa, terminó marcado por momentos de tensión, luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno hacia el escenario en plena presentación.

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Los hechos ocurrieron el pasado 21 de mayo, y obligaron al cantante puertorriqueño a detener, de manera temporal, el show mientras las autoridades revisaban el recinto.

Aunque en el momento el intérprete de “Livin’ la vida loca” guardó silencio sobre lo ocurrido; ahora, y a través de sus redes sociales, compartió un mensaje dirigido al público de ese país.

Lejos de enfocarse en el incidente, Ricky destacó el cariño y la energía que recibió de sus fans en una noche que describió como increíble.

“Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes”, escribió el boricua a través de una historia. “Todavía sigo volando después de esa noche tan increíble cantando para ustedes. Mucho amor siempre… y volveré”, agregó.

Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado la identidad o el arresto del responsable de esta mala experiencia tanto para el cantante como para sus fanáticos; y es que, como medida preventiva se vieron obligados a abandonar el recinto tras la dispersión del gas.

De acuerdo con un comunicado emitido por el staff del cantante, algunos integrantes del equipo recomendaron cancelar definitivamente la presentación; sin embargo, una vez que se confirmó que no había peligro, el artista quiso regresar al escenario y continuar con el espectáculo.

A las 9:30 p.m., el maestro Cucco Peña salió al encuentro para el "show" de dos horas de duración.El público, que como muy pocas veces llegó temprano al recinto, estaba listo para la cita musical con su querendón. “Vamos a darle un aplauso al increíble talento de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que se escuche al otro lado de la isla”, solicitó la Persona del Año 2006 de la Academia Latina de grabación, quien desea continuar colaborando con la banda nacional.
1 / 5 | Fotos: Ricky Martin le "entrega su alma" a Puerto Rico en "Sinfónico" . A las 9:30 p.m., el maestro Cucco Peña salió al encuentro para el "show" de dos horas de duración. - Nahira Montcourt
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