Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ricky Martin lanza nueva versión de “Vuelve” en cumbia

El boricua había anticipado que estaba trabajando en un proyecto a través del que le daría “nueva vida” a algunos de sus clásicos

29 de marzo de 2026 - 4:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ricky Martin arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 7, 2025, at UBS Arena in Elmont, N.Y. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini)
Por El País / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

A menos de dos semanas de visitar Uruguay con una gira mundial que revisita toda su carrera, Ricky Martin estrenó una nueva versión de uno de los grandes clásicos de su carrera y empezó a mostrar, así, uno de sus proyectos más ambiciosos para este año: reinventar los temas fundamentales de su repertorio.

RELACIONADAS

Para abrir este capítulo, el artista boricua sorprendió al aliarse con la cantante argentina Tini Stoessel y la banda mexicana Los Ángeles Azules, para llevar a “Vuelve”, una de sus baladas más desgarradoras, a un terreno de ritmo festivo y asociado a la alegría y el pueblo: la cumbia.

Sin cambios en la melodía vocal, lo que permite que la canción se pueda seguir cantando de la misma manera que en la versión original, que se estrenó en 1998 y le dio nombre a su cuarto de estudio. Es una composición de Franco de Vita y una de las piezas que ayudó al boricua a convertirse en una de las grandes estrellas de la música latinoamericana.

Ricky Martin había anticipado que estaba trabajando en un proyecto a través del que le daría “nueva vida” a algunos de sus clásicos, “haciéndole honor a lo que han sido”. A su vez, está preparando un nuevo disco de estudio para el que prometió “nuevas historias, nuevo sonido, nuevo fuego”.

El videoclip de la nueva versión de “Vuelve” celebra la cultura latinoamericana entre bailes, colores vibrantes, detalles sutiles como la decoración del espacio escénico en el que aparecen Los Ángeles Azules y mucha naturaleza. La estética se asemeja con la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, de la que Ricky Martin fue parte haciendo una versión de “Lo que le pasó a Hawaii”.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II
Tags
Ricky MartinMúsica
ACERCA DEL AUTOR
El País / GDA
El País es una empresa familiar fundada el 14 de setiembre de 1918 como un diario. Por sus páginas han pasado todo tipo de acontecimientos en estos 100 años, los que...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 29 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: