Ricky Martin lanza nueva versión de “Vuelve” en cumbia

A menos de dos semanas de visitar Uruguay con una gira mundial que revisita toda su carrera, Ricky Martin estrenó una nueva versión de uno de los grandes clásicos de su carrera y empezó a mostrar, así, uno de sus proyectos más ambiciosos para este año: reinventar los temas fundamentales de su repertorio.

Para abrir este capítulo, el artista boricua sorprendió al aliarse con la cantante argentina Tini Stoessel y la banda mexicana Los Ángeles Azules, para llevar a “Vuelve”, una de sus baladas más desgarradoras, a un terreno de ritmo festivo y asociado a la alegría y el pueblo: la cumbia.

Sin cambios en la melodía vocal, lo que permite que la canción se pueda seguir cantando de la misma manera que en la versión original, que se estrenó en 1998 y le dio nombre a su cuarto de estudio. Es una composición de Franco de Vita y una de las piezas que ayudó al boricua a convertirse en una de las grandes estrellas de la música latinoamericana.

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Ricky Martin había anticipado que estaba trabajando en un proyecto a través del que le daría “nueva vida” a algunos de sus clásicos, “haciéndole honor a lo que han sido”. A su vez, está preparando un nuevo disco de estudio para el que prometió “nuevas historias, nuevo sonido, nuevo fuego”.

El videoclip de la nueva versión de “Vuelve” celebra la cultura latinoamericana entre bailes, colores vibrantes, detalles sutiles como la decoración del espacio escénico en el que aparecen Los Ángeles Azules y mucha naturaleza. La estética se asemeja con la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, de la que Ricky Martin fue parte haciendo una versión de “Lo que le pasó a Hawaii”.