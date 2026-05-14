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Laura Bozzo protagoniza primer “congelados” de “LCDLF6″ vestida de novia zombie

Esta noche, los habitantes participaron de “las nominaciones del terror”

14 de mayo de 2026 - 8:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Laura Bozzo se ha mantenido como una de las colaboradoras de la producción de "La casa de los famosos". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Nadie imaginó que la reina del “talk show” de los años noventa se convertiría en el ícono “centennial” de los “reality shows”. Al cruzar la puerta de “La casa de los famosos”, Laura Bozzo no solo entró a un concurso; se transformó en una fábrica viviente de memes y demostró que su capacidad para conectar con la audiencia trasciende generaciones y formatos televisivos.

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Más allá del aislamiento y las estrategias de convivencia, la abogada peruana utilizó el encierro como una plataforma de redención pública. Gala tras gala, la presentadora desnudó su vulnerabilidad ante las cámaras y polarizó una audiencia atrapada entre el rechazo a su pasado y la fascinación por su autenticidad.

Esta noche, Bozzo sorprendió a sus fans con una aparición única en “La casa de los famosos 6″. Según la producción, “nadie estaba mentalmente preparado para este congelado. Laura Bozzo llega de novia zombie a descontrolar ‘La casa’”, dijeron.

Esta noche, asimismo, las nominaciones se sintieron como una película de terror. “No todos tendrán el valor de dar sus puntos”, advirtieron.

Como si se tratara de una casa embrujada, la producción ambientó un espacio con personajes y efectos especiales terroríficos. Los gritos de los famosos a la hora de nominar, de seguro, serán recordados en las próximas temporadas.

La placa de nominados está encabezada por la dominicana Celinee Santos. Ayer, la exreina de belleza fue nominada por la actriz Sandra Itzel después de convertirse en la líder de la semana.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality ShowsLaura Bozzo
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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