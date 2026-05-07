La “ruleta del destino” revela las verdaderas caras de los habitantes de “La casa de los famosos 6″

En una noche donde cada punto fue una estocada, la undécima gala de nominaciones de “La casa de los famosos 6″ demostró que en este punto del juego ya no hay espacio para la lealtad ciega. Las estrategias se volvieron frontales y el confesionario fue testigo de traiciones inesperadas.

Bajo el mando de Yoridan Martínez, la noche sacudió los cimientos de la competencia. El nuevo líder no dudó en ejercer su poder y envió directamente a la placa a su principal rival, Celinee Santos. Asimismo, definió un escenario donde la inmunidad fue el recurso más preciado de la noche.

Ahora, ocho habitantes caminan por la cuerda floja tras una gala que desafió todos los pronósticos. Entre castigos del “teléfono rojo”, nominaciones directas y estrategias de equipo, la placa de esta semana quedó conformada por figuras clave como Stefano, Verónica, Fabio, Sandra Itzel, Lorena, Horacio y Celinee.

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