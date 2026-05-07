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La “ruleta del destino” revela las verdaderas caras de los habitantes de “La casa de los famosos 6″

Al final de la jornada, ocho participantes quedaron en peligro de abandonar la mansión de “La Jefa”

7 de mayo de 2026 - 2:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yoridan Martínez envió directamente a la placa a Celinee Santos. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En una noche donde cada punto fue una estocada, la undécima gala de nominaciones de “La casa de los famosos 6″ demostró que en este punto del juego ya no hay espacio para la lealtad ciega. Las estrategias se volvieron frontales y el confesionario fue testigo de traiciones inesperadas.

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Bajo el mando de Yoridan Martínez, la noche sacudió los cimientos de la competencia. El nuevo líder no dudó en ejercer su poder y envió directamente a la placa a su principal rival, Celinee Santos. Asimismo, definió un escenario donde la inmunidad fue el recurso más preciado de la noche.

Ahora, ocho habitantes caminan por la cuerda floja tras una gala que desafió todos los pronósticos. Entre castigos del “teléfono rojo”, nominaciones directas y estrategias de equipo, la placa de esta semana quedó conformada por figuras clave como Stefano, Verónica, Fabio, Sandra Itzel, Lorena, Horacio y Celinee.

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Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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