¡Misión cumplida!: Maripily sale de “La casa de los famosos 6″

El regreso de Maripily a “La casa de los famosos 6″ no fue solo una visita; fue el retorno del “Huracán Boricua” a su territorio. Tras conquistar la cuarta temporada con su carácter, la puertorriqueña volvió para sacudir la energía de una casa que aún no conoce su fuerza.

Si algo quedó claro tras la victoria de la modelo en 2024, es que ella no sigue libretos. Su ingreso a la sexta temporada de Telemundo puso en jaque a los actuales competidores, recordándoles que en este juego la lealtad y el carácter son las únicas monedas de cambio que importan.

Sin duda, la empresaria ha transformado el formato de los “reality shows” en un fenómeno social. Al entrar nuevamente a la casa más famosa de la televisión hispana, la ponceña reafirmó por qué su fandom la coronó como una guerrera incansable capaz de enfrentar cualquier posicionamiento con la frente en alto.

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Ayer, Maripily se despidió de “La casa de los famosos 6″ con la satisfacción del trabajo bien hecho.

“Yo la pasé súper bien. Yo le doy las gracias, primeramente, a la producción, por permitirnos entrar a ‘La casa’ a dar un poquito de alegría, a cambiar un poco el juego, a que esos televidentes se disfrutaran la casa como nosotros nos la disfrutamos, que es lo más importante”, comenzó.

Según la ganadora absoluta de la cuarta temporada su misión principal era demostrar que más que un “reality show”, se trata de “una novela de la vida real”.

Javier Poza, animador de las galas nocturnas, aprovechó para agradecer tanto a Maripily como a Salvador Zerboni por haber cambiado el tono de las discusiones dentro de la casa. A pesar de que las quejas y reclamos eran los mismos, la dinámica se transformó en una de mucha más armonía.

En cuanto a los celos, el “Huracán Boricua” apuntó que Josh Martínez fue la persona que más los exteriorizó. De todos, sin embargo, el jugador que más le gusta es el español Fabio Agostini, a quien dijo se traerá para Puerto Rico en algún momento.