Maripily renta el Cuarto Fuego de “La casa de los famosos 6″

Tanto el “Huracán Boricua” como Zerboni han sido figuras controversiales y muy comentadas en temporadas anteriores. De hecho, ambos protagonizaron los altercados más intensos de la edición “All-Stars”.

Rivera, ganadora de la cuarta temporada, se convirtió en una de las personalidades más destacadas del “reality”, donde su fuerte carácter y enfrentamientos con otros concursantes la mantuvieron constantemente en el centro de la conversación pública.

Por su parte, Zerboni también dejó huella durante su paso por la competencia y protagonizó varios de los momentos más recordados del programa. Esto lo llevó a consolidarse como uno de los participantes más polémicos.

Podrás disfrutar de este esperado momento a partir de las 7:00 p.m., por Punto 2.