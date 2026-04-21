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Maripily renta el Cuarto Fuego de “La casa de los famosos 6″

El “Huracán Boricua” ingresará a la mansión de “La Jefa” esta noche junto a Salvador Zerboni

21 de abril de 2026 - 1:38 PM

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Maripily Rivera es la ganadora de la cuarta temporada de "La casa de los famosos". (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La modelo puertorriqueña Maripily Rivera y el actor mexicano Salvador Zerboni ingresarán esta noche a “La casa de los famosos 6″ de Telemundo como inquilinos del Cuarto Fuego. Verónica Bastos, de “La mesa caliente”, fue la encargada de revelar la noticia en el espacio “La casa de los famosos: sin censura”.

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Tanto el “Huracán Boricua” como Zerboni han sido figuras controversiales y muy comentadas en temporadas anteriores. De hecho, ambos protagonizaron los altercados más intensos de la edición “All-Stars”.

Rivera, ganadora de la cuarta temporada, se convirtió en una de las personalidades más destacadas del “reality”, donde su fuerte carácter y enfrentamientos con otros concursantes la mantuvieron constantemente en el centro de la conversación pública.

Por su parte, Zerboni también dejó huella durante su paso por la competencia y protagonizó varios de los momentos más recordados del programa. Esto lo llevó a consolidarse como uno de los participantes más polémicos.

Podrás disfrutar de este esperado momento a partir de las 7:00 p.m., por Punto 2.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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