Fabio Agostini es el ganador absoluto de “La casa de los famosos 6” de Telemundo

Las luces de la casa más famosa de la televisión hispana se apagaron. Tras 115 días de estrategias implacables, alianzas rotas y una convivencia al límite, la sexta temporada de “La casa de los famosos” llegó a su clímax de la mano de Telemundo.

Tras casi dos horas de transmisión, “La Jefa” invitó a Santos y a Agostini, “los dos mejores” de la temporada, a salir de la mansión. Al final, el español se coronó como ganador absoluto.

La gala comenzó con los anfitriones Jimena Gállego y Javier Poza, quienes subrayaron que las votaciones continuaban mientras transcurría la gala. Eventualmente, pasaron a un resumen donde se resaltó que esta temporada fue la “más fuerte”, “controversial” e “intensa”.

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Fue a las 7:55 p.m. cuando Poza anunció que las votaciones habían cerrado. Acto seguido, justo a las 8:00 p.m., Yoridan se consagró como quinto finalista de la temporada.

Josh, por su parte, fue anunciado como cuarto finalista. El cubano se destacó como uno de los habitantes más controversiales de la temporada.

El tercer lugar le correspondió a Coronel. El exponente de música regional mexicana ingresó al “reality show” en febrero de 2026, directamente a la zona de “El Destierro”.

La exreina dominicana, finalmente, se quedó con la segunda posición. Según había mencionado, ganar el “reality show”, sería como alzarse con la corona de Miss Universe.

Agostini se une al prestigioso e histórico grupo de campeones del formato USA. Quien logre el triunfo este jueves inscribirá su nombre junto al de las reinas indiscutibles de las primeras ediciones: la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado (ganadora de la temporada 1), la actriz mexicana Ivonne Montero (temporada 2), la modelo y empresaria boricua Madison Anderson (temporada 3) y la empresaria puertorriqueña Maripily Rivera (temporada 4). Asimismo, compartirá el estatus de campeón con el influencer dominicano Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como “Caramelo”, quien rompió la racha femenina al coronarse como el máximo triunfador en la edición especial “All-Stars”.